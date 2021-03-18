18 марта - завершающий день работы выставки Cabex 2021

RusCable Insider #213 - Схема Cabex, голосование PR-Challeng
18 марта 2021, 14:55
Рубрика: Мероприятия
Метки: cabex 2021, ЭКСПОЦЕНТР, CABEX
Отрасль: Кабельная промышленность
Сегодня - завершающий день работы самой крупной в России международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex.
Сегодня - 18 марта - последняя в этом году возможность вживую ознакомиться с самым большим в России выбором кабеля, проводов, электротехнических и электромонтажных изделий, материалов и оборудования для производства кабельно-проводниковой продукции.
Даты и время проведения:
16 марта: 10:00 – 18:00
17 марта: 10:00 – 18:00
18 марта: 10:00 – 16:00
Место проведения:
Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №8, Залы № 1, 2, 3
Круглый стол «Экомониторинг: контроль вредных выбросов для кабельной промышленности».
Модератор круглого стола - Кудрявцев Владислав Иванович, Генеральный менеджер Европейско-Российской Бизнес Ассоциации ЕРБА.
Доклады:
В 14:00 в зоне деловой программы (Конференц-зал, Павильон 8, Зал 3) Генеральный информационный партнер выставки - RusCable.Ru - подведёт итоги и проведёт торжественное награждение победителей PR-Challenge - отраслевого конкурса на лучшую пресс-службу и отдел маркетинга. Это ежегодная премия портала RusCable.Ru сфере маркетинга и PR, которая проводится на выставке Cabex c 2018 года.
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