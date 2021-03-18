18 марта - завершающий день работы выставки Cabex 2021

Сегодня - завершающий день работы самой крупной в России международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex.

Сегодня - 18 марта - последняя в этом году возможность вживую ознакомиться с самым большим в России выбором кабеля, проводов, электротехнических и электромонтажных изделий, материалов и оборудования для производства кабельно-проводниковой продукции.

Выставка Cabex продолжит свою работу до 16.00. Успейте посетить!

Даты и время проведения:

16 марта: 10:00 – 18:00

17 марта: 10:00 – 18:00

18 марта: 10:00 – 16:00



Место проведения:

Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №8, Залы № 1, 2, 3

В деловой программе:

11:00 - 13:00

Круглый стол «Экомониторинг: контроль вредных выбросов для кабельной промышленности».



Модератор круглого стола - Кудрявцев Владислав Иванович, Генеральный менеджер Европейско-Российской Бизнес Ассоциации ЕРБА.

Доклады:

Цифровизация объектов автоматического контроля выбросов и сбросов для промышленных предприятий

Климатические риски - возможность для кабельной отрасли выйти на экспорт

Контрольно-надзорная деятельность в области экомониторинга, изменения законодательства к выбросам промышленных предприятий

Методики, цифровой продукт и комплексные мероприятия по снижению выбросов промышленных предприятий. Кейсы по оптимизации работы инженерных систем и внедрения мероприятий по методологии ООН

Автоматизированная система контроля выбросов на производственных площадках и качества воздуха санитарно-защитных зон кабельных производств

Требования к системам мониторинга качества воздуха. Комплексное экологическое разрешение, производственный экологический контроль производства

Среди спикеров:

Беляева Наталья Сергеевна, заместитель председателя Комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам Деловой России

заместитель председателя Комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам Деловой России Сухонос Олеся Федоровна, Исполнительный директор НП «5 июня»

Исполнительный директор НП «5 июня» Светлана Кази-Магометовна Эркенова, Директор Национального Центра чистых производств, Национальный эксперт Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)

Директор Национального Центра чистых производств, Национальный эксперт Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Гришаенков Игорь Валентинович, советник генерального директора по продажам и маркетингу ООО «НПО «ПРИБОР» ГАНК»



Церемония награждения победителей PR-Challenge

В 14:00 в зоне деловой программы (Конференц-зал, Павильон 8, Зал 3) Генеральный информационный партнер выставки - RusCable.Ru - подведёт итоги и проведёт торжественное награждение победителей PR-Challenge - отраслевого конкурса на лучшую пресс-службу и отдел маркетинга. Это ежегодная премия портала RusCable.Ru сфере маркетинга и PR, которая проводится на выставке Cabex c 2018 года.