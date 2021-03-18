В 2021 году сотрудники Славянского филиала «Россети Кубань» в рамках ремонтной кампании проведут ремонт 57 крупных питающих центров. От надежной работы этих подстанций зависит электроснабжение более 180 тысяч жителей и 58 объектов социального значения в населенных пунктах Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов Краснодарского края.

В ходе выполнения комплексных ремонтных работ специалисты отремонтируют разъединители, масляные выключатели, ограничители перенапряжения, отделители и короткозамыкатели, ячейки комплектных распределительных устройств и другое оборудование.

В рамках подготовки к пожароопасному периоду энергетики выполнят опашку территории на 66 подстанциях. В целях соблюдения правил электробезопасности и предотвращения несчастных случаев со сторонними лицами будут обновлены предупреждающие знаки и диспетчерские наименования энергообъектов.

В плановые мероприятия, проводимые персоналом Славянских электросетей, также включена расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности. Это позволит предупредить нарушения энергоснабжения, вызванные падением деревьев и веток на провода в период непогоды и высоких ветровых нагрузок.

– Для нас важно не только в срок выполнить полный объем ремонтной программы, но и провести все технические мероприятия с минимальными неудобствами для потребителей, – подчеркнул директор Славянского филиала «Россети Кубань» Денис Осьмов.

Напомним, своевременный ремонт энергооборудования и нормативное состояние трасс линий электропередачи – это важный этап в процессе подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению пиковых нагрузок, залог выполнения обязательств перед потребителями по обеспечению надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения.