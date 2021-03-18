Ассоциация “Электрокабель” совместно с Минстроем МО
продолжают проводить отбор кабеля на ключевых стройках Подмосковья
18 марта 2021, 13:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D1
Отрасль: Электроэнергетика
В соответствии с решением Технического комитета РНК СИГРЭ (Протокол заседания ТК №09.02-18(23) от 10.02.2021) в рамках подготовки к 49-ой Сессии СИГРЭ 22 марта 2021 года в 11:00 на территории завода «Изолятор» по адресу Московская обл., с. Павловская Слобода, ул. Ленина, 77, состоится совместное заседание Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» и ведущих специалистов компании «Изолятор», в рамках которого будут проведены открытые слушания аннотаций докладов по направлению Национального исследовательского комитета D1.
На открытые слушания представлены следующие аннотации к докладам:
Приглашаем принять участие в данном мероприятии. Возможно участие по видеосвязи.
Заявки для заказа пропусков можно направить на электронный адрес new_zavod@mail.ru - координатор Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ Устинов Владимир Николаевич.
Контактные данные ответственного за проведение видеосвязи:
Гергиевская Светлана Павловна, Нач. отдела IT.
E-mail: spgeorg@mosizolyator.ru
Тел.: 495 727 27 79
Моб.: 926 600 03 31
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