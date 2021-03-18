В соответствии с решением Технического комитета РНК СИГРЭ (Протокол заседания ТК №09.02-18(23) от 10.02.2021) в рамках подготовки к 49-ой Сессии СИГРЭ 22 марта 2021 года в 11:00 на территории завода «Изолятор» по адресу Московская обл., с. Павловская Слобода, ул. Ленина, 77, состоится совместное заседание Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» и ведущих специалистов компании «Изолятор», в рамках которого будут проведены открытые слушания аннотаций докладов по направлению Национального исследовательского комитета D1.

На открытые слушания представлены следующие аннотации к докладам:

«Исследование причин повреждения высоковольтного маслонаполненного оборудования с «газовой подушкой», Л.А. ДАРЬЯН1*, С.М. КОРОБЕЙНИКОВ2, В.А. ЛОГУНОВ3, Р.М. ОБРАЗЦОВ1, 1 АО «Техническая инспекция ЕЭС», 2Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), 3ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Россия. «Изменение изоляционных характеристик смесей минерального масла и синтетического эфира в процессе длительного воздействия повышенной температуры», M. ЛЮТИКОВА1*, A. КОНОВАЛОВ2, С. КОРОБЕЙНИКОВ3, 1 ФСК ЕЭС, 2 РОССЕТИ, 3 Новосибирский государственный технический университет, Россия. «Контроль степени деструкции углеводородной основы минеральных масел по характерному маркеру деградации в их ИК спектре», Гарифуллин М.Ш.1, Слободина Ю.Н.1, Бикзинуров А.Р.1, Гинатуллин Р.А.2,1Казанский государственный энергетический университет, 2Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань, Россия. «Универсальный метод оценки технического состояния маслонаполненного оборудования по результатам анализа растворенных газов», И.В. Давиденко1, д.т.н., профессор, 1Уральский Федеральный университет им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2М. Н. Владимирова, руководитель службы обеспечения деятельности, 2ООО «Масса» «Завод «Изолятор», Россия. «Применение искусственных нейронных сетей в диагностике высоковольтных выключателей», А.Р. Ротблют, Д.А. Палферов, О.П. Букрин, ООО Эльмаш (УЭТМ).

Приглашаем принять участие в данном мероприятии. Возможно участие по видеосвязи.

Заявки для заказа пропусков можно направить на электронный адрес new_zavod@mail.ru - координатор Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ Устинов Владимир Николаевич.