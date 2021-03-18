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"РТСофт" приглашает на второй вебинар весенней серии о работе и возможностях ПК PowerFactory

РТСофт приглашает на второй вебинар весенней серии о работе и возможностях ПК PowerFactory

18 марта 2021, 14:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РТСОФТ, ВЕБИНАРЫ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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«РТСофт» проводит второй вебинар весенней серии из четырех вебинаров о современных подходах к созданию цифровых моделей с применением ПК PowerFactory версии 2021. Приглашаем руководителей и специалистов предприятий электроэнергетической отрасли принять участие в вебинаре!

25 марта 2021 г. в 11:00 (мск) состоится второй вебинар на тему: «Типовые задачи проектировщика на примере расчета схем внешнего электроснабжения».

На вебинаре речь пойдет о выполнении расчетов схем внешнего электроснабжения (СВЭ) в ПК PowerFactory. В программе: моделирование и анализ работы сети, формирование перспективной расчетной модели, визуализация вариантов СВЭ. Также мы рассмотрим представление различных расчетов, отчетной информации и другие вопросы.  

Вебинар будет актуален для руководителей, главных инженеров, технических директоров, начальников расчетных отделов и специалистов служб электрических режимов, релейной защиты предприятий различных отраслей промышленности и электроэнергетики, сетевых компаний, проектных организаций и вузов.

Длительность вебинара: 1,5–2 часа.

Участие бесплатное. Для участия необходимо зарегистрироваться*.

Программный комплекс PowerFactory – ведущий мировой инструмент для расчетов и моделирования объектов энергетического комплекса всех классов напряжения. Внедрив данный ПК на своем предприятии, вы сможете повысить наблюдаемость исследуемых объектов, сократить трудозатраты электроэнергетического персонала на ведение моделей сети, повысить точность проводимых расчетов.

* Обращаем ваше внимание: регистрация завершится 25 марта в 10:00.

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Источник: РНК СИГРЭ

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