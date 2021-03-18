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Состоялась рабочая встреча Александра Новака с Вице-премьером, Министром экономики Республики Абхазия Кристиной Озган

Состоялась рабочая встреча Александра Новака с Вице-премьером, Министром экономики Республики Абхазия Кристиной Озган

18 марта 2021, 11:15
Рубрика: Встречи
Метки: АБХАЗИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: government.ru

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Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл рабочую встречу с Вице-премьером, Министром экономики Республики Абхазия Кристиной Озган

В рамках встречи стороны затронули вопросы поддержания и укрепления надёжного энергоснабжения Республики Абхазия, меры повышения энергобезопасности сетей республики, их модернизации. Кроме того, Александр Новак и Кристина Озган подробно обсудили детали поставок электроэнергии в республику на время остановки гидроагрегатов в рамках ремонта оборудования Ингурской ГЭС.

«Также рассчитываем на конструктивное взаимодействие в деле реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между нашими странами», – подчеркнул Александр Новак по итогам встречи.

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Источник: government.ru

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