RusCable Insider #213 - Схема Cabex, голосование PR-Challeng
18 марта 2021, 11:15
Рубрика: Встречи
Метки: АБХАЗИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл рабочую встречу с Вице-премьером, Министром экономики Республики Абхазия Кристиной Озган.
В рамках встречи стороны затронули вопросы поддержания и укрепления надёжного энергоснабжения Республики Абхазия, меры повышения энергобезопасности сетей республики, их модернизации. Кроме того, Александр Новак и Кристина Озган подробно обсудили детали поставок электроэнергии в республику на время остановки гидроагрегатов в рамках ремонта оборудования Ингурской ГЭС.
«Также рассчитываем на конструктивное взаимодействие в деле реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между нашими странами», – подчеркнул Александр Новак по итогам встречи.
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