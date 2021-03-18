Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл рабочую встречу с Вице-премьером, Министром экономики Республики Абхазия Кристиной Озган.

В рамках встречи стороны затронули вопросы поддержания и укрепления надёжного энергоснабжения Республики Абхазия, меры повышения энергобезопасности сетей республики, их модернизации. Кроме того, Александр Новак и Кристина Озган подробно обсудили детали поставок электроэнергии в республику на время остановки гидроагрегатов в рамках ремонта оборудования Ингурской ГЭС.