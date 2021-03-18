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"Россети Кубань" повысит надежность 49 подстанций в тихорецком энергорайоне

Россети Кубань повысит надежность 49 подстанций в тихорецком энергорайоне

18 марта 2021, 10:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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В рамках ремонтной программы 2021 года Тихорецкий филиал компании «Россети Кубань» планирует выполнить капитальный и текущий ремонт на 49 высоковольтных подстанциях. Технические мероприятия направлены на повышение надежности энергоснабжения двухсот 200 тысяч жителей в Тихорецком, Павловском, Новопокровском, Белоглинском и Крыловском районах Краснодарского края.

В ходе работ энергетики отремонтируют силовые трансформаторы, выключатели, разъединители, отделители и короткозамыкатели. Также проведут профилактическое восстановление устройств релейной защиты и автоматики с заменой изношенных узлов и деталей. С помощью современной передвижной лаборатории выполнят техническую диагностику и испытания оборудования подстанций до и после ремонта.

− Нам важно качественно и своевременно подготовить энергооборудование к максимальным нагрузкам летом и зимой. От этого зависит надежность электроснабжения жителей, многочисленных сельскохозяйственных предприятий и социально значимых объектов. Мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить ремонт оперативно и с минимальными неудобствами для потребителей, − отметил первый заместитель директора – Главный инженер филиала Тихорецких электросетей Антон Лупандин.

Кроме ремонта крупных питающих центров энергетики выполнят технические мероприятия на 16 высоковольтных линиях электропередачи, 239 трансформаторных подстанциях и 433 линиях распределительной сети общей протяженностью 865 километров. Также запланирована расчистка порядка 100 га трасс ЛЭП от кустарниковой и древесной растительности. Это позволит предупредить нарушения энергоснабжения, вызванные падением деревьев и веток на провода в период непогоды.

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Источник: Россети Кубань

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