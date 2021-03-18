 
Модернизация

"Россети Тюмень" инвестировали 600 млн рублей в надежность электроснабжения нового центра этнотуризма Югры

Россети Тюмень инвестировали 600 млн рублей в надежность электроснабжения нового центра этнотуризма Югры

18 марта 2021, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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«Россети Тюмень» завершили реконструкцию подстанции 110 кВ «Тайга», снабжающей электроэнергией крупное месторождение углеводородов НК «Роснефть» и одно из древнейших поселений региона - село Угут в Сургутском районе. В надежность энергоснабжения территории компания инвестировала 600 млн рублей.

В результате проекта повышена надежность электроснабжения 3 тысяч жителей села Угут, уникальных туристических объектов, включая музей с крупнейшей коллекцией предметов культуры и быта юганских ханты, а также основного промышленного потребителя – Угутского нефтяного месторождения (разрабатывает «РН-Юганскнефтегаз» – ключевой актив «Роснефти»). Село Угут Сургутского района – один из старейших населенных пунктов ХМАО-Югры, где региональные власти планируют активно развивать туризм. Впервые Угут упоминается в 1809 году, но рядом найдены средневековые памятники – Городище Угутское и комплекс Сартым-Урий.

В процессе реконструкции специалисты «Россети Тюмень» полностью обновили оборудование открытого распределительного устройства 110 кВ с применением высоконадежных и безопасных элегазовых выключателей. На подстанции «Тайга» построены КРУН 35 и 6 кВ, а также новое здание общеподстанционного пункта управления. Энергетики также внедрили новые микропроцессорные защиты и интеллектуальную систему учета электроэнергии. Обновленное оборудование на 100 % отечественного производства. Комплекс мер практически полностью исключает вероятность отказа функционирования электроустановок.

 Фото предоставлено редакцией "Сургутского вестника"

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Источник: Россети Тюмень

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