«Россети Тюмень» завершили реконструкцию подстанции 110 кВ «Тайга», снабжающей электроэнергией крупное месторождение углеводородов НК «Роснефть» и одно из древнейших поселений региона - село Угут в Сургутском районе. В надежность энергоснабжения территории компания инвестировала 600 млн рублей.

В результате проекта повышена надежность электроснабжения 3 тысяч жителей села Угут, уникальных туристических объектов, включая музей с крупнейшей коллекцией предметов культуры и быта юганских ханты, а также основного промышленного потребителя – Угутского нефтяного месторождения (разрабатывает «РН-Юганскнефтегаз» – ключевой актив «Роснефти»). Село Угут Сургутского района – один из старейших населенных пунктов ХМАО-Югры, где региональные власти планируют активно развивать туризм. Впервые Угут упоминается в 1809 году, но рядом найдены средневековые памятники – Городище Угутское и комплекс Сартым-Урий.

В процессе реконструкции специалисты «Россети Тюмень» полностью обновили оборудование открытого распределительного устройства 110 кВ с применением высоконадежных и безопасных элегазовых выключателей. На подстанции «Тайга» построены КРУН 35 и 6 кВ, а также новое здание общеподстанционного пункта управления. Энергетики также внедрили новые микропроцессорные защиты и интеллектуальную систему учета электроэнергии. Обновленное оборудование на 100 % отечественного производства. Комплекс мер практически полностью исключает вероятность отказа функционирования электроустановок.

Фото предоставлено редакцией "Сургутского вестника"