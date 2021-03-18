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"Россети Тюмень" вложат более 200 млн рублей в распределительные сети юга Тюменской области

Россети Тюмень вложат более 200 млн рублей в распределительные сети юга Тюменской области

18 марта 2021, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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На юге Тюменской области стартовала ремонтная кампания распределительных сетей региона. Общий объем вложений «Россети Тюмень» в энергообъекты низкого класса напряжения составит 211 млн рублей, что на 10 % больше, чем годом ранее. Дополнительные средства позволят охватить большее количество электросетевых объектов.

В 2021 году тюменские энергетики планируют отремонтировать 103 км линий электропередачи. Специалисты заменят порядка 200 км провода, более 2 400 опор и 5 200 изоляторов. Расчистка трасс вблизи ЛЭП от деревьев и кустарников позволит нивелировать риск нарушения электроснабжения от стихийных бедствий. Особое значение для устойчивости электросетевого комплекса имеют трансформаторные подстанции – энергетики проведут капитальный ремонт 182 электроустановок.

В рамках оптимизации издержек основной объем работ энергетики выполнят хозяйственным способом, без привлечения подрядных организаций. Для этого уже сформированы 117 бригад общей численностью 486 человек. В их распоряжении находится 131 единица бригадной и специальной техники.

Разработанный компанией «Россети Тюмень» план-график выполнения работ составлен с учетом предложений муниципальных органов власти и предполагает завершение ремонтной кампании до 15 ноября. Комплекс мероприятий повысит качество и надежность электроснабжения 220 тысяч жителей Тюменского региона, а также обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей.

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Источник: Россети Тюмень

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