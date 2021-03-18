В рамках рабочей поездки в Еврейскую автономную область Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн ознакомились с ходом строительства первого железнодорожного моста между Россией и Китаем Нижнеленинское – Тунцзян.

Длина моста составит 2209 метров, 309 из них приходится на российскую сторону. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста - 4,96 км. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Через мост в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары.

Проект реализуется Российским фондом прямых инвестиций через Российско- китайский фонд (CIC) (доля в проектной компании - 56,25%), АО «РЖД» (25%) и ВЭБ.ДВ (18,75%). Стоимость проекта составляет 9 млрд рублей. Во время строительства моста пришлось пересматривать проект из-за возникших трудностей. Например, было углублено русло реки с российской стороны.

В настоящее время строительная готовность мостовой части составляет 91%, реконструкции ст. Ленинск – 76%, ст.Ленинск-2 – 41%, железнодорожных путей – 77%.

«Строители обещали запустить мост в эксплуатацию 1 августа. Будем контролировать выполнение сроков. Очень сложный объект. Его пришлось пересматривать в связи с углублением дна русла реки с нашей стороны. Препятствий было много. Важно, чтобы этот проект дошёл до конца и был реализован. С удовольствием увидел, что все опоры моста стоят, полотно проложено, то есть мост как таковой уже существует. Сейчас идёт разговор о создании соответствующей инфраструктуры, станций, погранперехода. Но в целом уверенность в том, что по переходу Нижнеленинское – Тунцзян пойдут поезда, есть», – считает Юрий Трутнев.

Как пояснил Ростислав Гольдштейн, готовность достаточно высокая.

«Мост уже готов. Станция Ленинск-2 в таком состоянии, что осталось положить двенадцать пар рельс и можно запускать движение. Остаются вопросы,», – сообщил он.

Обсуждались вопросы, связанные с формированием транспортно-логистического и досмотрового комплексов. «Создаётся транспортный коридор. Соответственно, есть возможность размещения логистических контейнерный терминалов. Во многом это будет зависеть от номенклатуры перевозимых грузов. Есть поручение Правительства создать погранпереход для всей номенклатуры, мы будем следить, чтобы так и было», – подчеркнул вице-премьер.

Железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких субъектов Дальнего Востока. Планируется, что на первом этапе грузооборот через мост составит 5,2 млн тонн в год, далее, после реконструкции железнодорожного участка Биробиджан-Ленинск, грузооборот возрастет до 20 млн тонн в год.