Прямо в центре Европы расположился головной офис компании Rosendahl, ведущего международного поставщика технологических решений для производства кабелей и проводов.

Австрийская компания Rosendahl была основана в начале 1970-х годов. Всего за несколько поколений небольшая мастерская превратилась в ультрасовременный центр инновационных технологий. С тех пор Rosendahl неустанно расширяет не только линейку своего оборудования, но и географическую деятельность. Постепенно частная австрийская компания стала глобальным поставщиком надёжного, высокотехнологичного оборудования. На сегодняшний день компания Rosendahl лидирует не только на рынке кабельной промышленности, но и в сфере инновационных технологических решений для производства силовых кабелей низкого, среднего и высокого напряжения, автомобильных проводов, волоконно-оптических кабелей и кабелей связи, а также стальных тросов, ударно-волновых трубок и выводных проводов.

Благодаря многолетнему опыту специалистов Rosendahl и их уникальным технологическим разработкам, партнёры компании приобретают надёжное, высокоэффективное оборудование наивысшего качества, специально разработанное в соответствии с конкретными техническими условиями заказчика.

На сегодняшний день в Европе существует несколько инженерно-технологических центров компании Rosendahl, где их заказчики имеют прекрасную возможность понаблюдать за работой не только полностью собранных линий, но и их отдельных компонентов. Специалисты компании с уверенностью заявляют: «Ваш успех - наша страсть!»

Индивидуальный подход к каждому заказчику и неустанное стремление к совершенству означают, что для Rosendahl не существует невыполнимых задач или недосягаемых технологий.

Компания Rosendahl всегда с Вами, а её специалисты сделают всё возможное, чтобы воплотить в жизнь Ваши самые смелые проекты.