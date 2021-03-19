ММА — популярное направление в современном беттинге, которое несомненно заслуживает внимания поклонников спортивных ставок. Само название данной спортивной дисциплины представляет собой аббревиатуру английского названия смешанных боевых искусств. Спорт достаточно молодой, ведь он был образован всего 30 лет назад и практически сразу же получил профессиональный статус. Ставки на ММА привлекают бетторов наличием высоких коэффициентов, большой частотой событий, а также относительной простотой предварительного анализа.

Те, кто уже не впервые сталкивается со ставками на соревнования по смешанным единоборствам отлично понимают разницу между ММА и UFC. Новичкам же достаточно сложно понять разницу, которая на самом деле максимально проста: ММА — отдельный вид спорта (смешанные боевые единоборства), а UFC — компания, занимающаяся организацией и проведением поединков по ММА.

Что нужно знать о ММА каждому начинающему беттору — весовые категории и штрафы

Помимо UFC в мире существует еще несколько организаций, которые специализируются на смешанных единоборствах, но им не удалось заслужить такую же популярность. Также отметим, что именно UFC открыла таких известных бойцов, как Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон, Дастин Порье, Тайрон Вудли. Поэтому бетторы традиционно выбирают ставки на ЮФС на Parimatch, на которые букмекерская контора предлагает выгодные коэффициенты.

В ММА присутствует жесткое разделение спортсменов на 9 весовых категорий и каждому бойцу важно подойти к поединку с нужным весом для определенной категории («сделать вес»). За перевес спортсменам UFC необходимо заплатить штраф (50% от гонорара), а в титульных боях подобное нарушение приведет к дисквалификации.

Как ставить на UFC — лучшие ставки и секреты анализа

Определив разницу между UFC и ММА, стоит ознакомиться с доступной росписью. Букмекерская контора Париматч предлагает обширную роспись не только на титульные, но также на обычные поединки, а стандартный набор рынков представлен ставками прематч и лайв на:

исход (П1, П2);

тоталы раундов;

метод победы;

досрочный исход боя!

Делая ставки на метод победы, у вас будет возможность заключить пари на завершение поединка по судейскому решению, нокаутом, по причине добровольной сдачи одного из бойцов. Ничейный исход практически не встречается в ММА, поэтому увидеть его в росписи не получится. ММА интересны еще и тем, что определить фаворита боя здесь достаточно легко еще до его начала (особенно в поединках, что организованы UFC).

Но все же для совершения выигрышных ставок нужно провести предварительный анализ, изучив ключевые факторы: текущая форма соперников, статистика по прошедшим боям, наличие достаточной мотивации к победе. Не стоит начинать ставить на ММА без предварительного изучения правил данного вида спорта и отдельных событий. Например, по правилам UFC длительность обычных и титульных боев — разная, что важно учитывать тем бетторам, которые хотят поставить на тотал раундов.

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