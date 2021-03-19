Стоимость производства солнечной и ветряной энергии через несколько лет будет дешевле стоимости энергии от угля и газа, а в некоторых случаях солнечная генерация дешевле сетевой электроэнергии уже сейчас, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник РАНХиГС, генеральный директор ассоциации "Цель номер семь" Татьяна Ланьшина.

"Если мы говорим о какой-то перспективе развития ветряной и солнечной энергетики в России, то через несколько лет они будут все равно дешевле, чем остальные виды топлива. На протяжении многих лет стоимость технологий снижается, а эффективность растет. В силу развития технологий, их удешевления. Поэтому стоит развивать свои технологии и разрабатывать свою технологическую базу", - сказала Ланьшина.

Эксперт отметила, что в последние 10 лет стоимость газовой генерации снизилась приблизительно на 30%, в то время как стоимость ветрогенерации - в три раза, а стоимость солнечной генерации - в 10 раз.

По ее мнению, в госпрограммах России обозначены незначительные меры поддержки солнечных и ветряных ВИЭ, что означает отсутствие амбиций у страны на этом рынке.

Между тем, по ее словам, развиваться ВИЭ в России все равно будет. Малому и среднему бизнесу выгодно переходить на ВИЭ.

"Малый и средний бизнес платит больше всего за энергию, до 11 рублей за кВт*ч. То есть, если можно поставить солнечные панели и платить 4-5 (руб) кВт*ч, то это выгоднее сделать. Есть также возможность объединяться в кооперативы и опять же поставить свои небольшие станции ВИЭ", - сказала Ланьшина.

Эксперт привела в пример магазины, склады и даже частные пожарные станции, которые установили свои ВИЭ самостоятельно. Ветряки подходят для крупных предприятий или кооперативов.