Электроснабжение более 100 тысяч астраханцев стало надежнее

Специалисты астраханского филиала «Россети Юг» завершили текущий ремонт оборудования на крупнейшей подстанции Астрахани – «Юбилейная», расположенной в Кировском районе областного центра.

Подстанция «Юбилейная» - одна из важнейших подстанций города. Она обеспечивает электроснабжение более 100 тысяч бытовых потребителей Кировского и частично Ленинского районов Астрахани, Астраханского областного радиотелевизионного передающего центра, а также социальных и торгово-развлекательных объектов. Несмотря на то, что подстанция введена в эксплуатацию в 2011 году, плановые ремонтные работы необходимы, чтобы предупредить повреждения оборудования, своевременно выявить и устранить скрытые дефекты, поддерживать рабочие параметры подстанции в соответствии с техническими нормами.

Энергетики выполнили ремонт двух силовых трансформаторов 110 кВ общей мощностью 80 МВА, двух трансформаторов 10 кВ и трех измерительных трансформаторов 110 кВ. Все работы проведены без отключения потребителей. Своевременная подготовка к прохождению осенне-зимнего периода существенно повысит стабильность функционирования энергосистемы при максимальных нагрузках.

Всего в 2021 году в рамках реализации ремонтной программы специалисты астраханского филиала «Россети Юг» проведут ремонт и техническое обслуживание на 134 подстанциях классом напряжения 35 кВ и выше, отремонтируют более 490 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Из них 87 - в областном центре. Также будет отремонтировано 780 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, в том числе более 70 км воздушных линий - в городе Астрахани. Энергетики планируют заменить порядка 1150 аварийных опор, из них более 350 - в областном центре.