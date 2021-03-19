Правительство Великобритании в целях развития шельфовой ветроэнергетики планирует инвестировать £ 95 млн в строительство двух кластеров по производству нового поколения шельфовых ветрогенераторов. Государственные субсидии в размере до £ 75 млн получит энергокомплекс Able Marine Energy Park, расположенный в портовой зоне на южном берегу реки Хамбер (графство Хамберсайд), и до £ 20 млн будет направлено на развитие центра по производству оборудования для шельфовой ветроэнергетики Teesworks Offshore Manufacturing Centre, расположенного в портовой зоне на реке Тис.

Реализация проектов обеспечит возможность для размещения до 7 предприятий по производству оборудования для шельфовой ветроэнергетики, что окажет существенное влияние на развитие ветроэнергетики следующего поколения и расширит базу производителей соответствующего оборудования в Великобритании, а, кроме того, обеспечит обновление исторических промышленных районов на севере страны с созданием 6 тыс. новых рабочих мест. Работы по модернизации инфраструктуры двух портовых зон начнутся в 2021 г.

Первым инвестором в проект развития портовой зоны на реке Тис станет компания GE Renewable Energy. В планах компании строительство предприятия по производству лопастей для шельфовых ветрогенераторов с созданием 750 новых рабочих мест. Начало производства лопастей для ветровых турбин запланировано на 2023 г. Производимые на новом предприятии GE Renewables лопасти будут использоваться в ветровых турбинах комплекса ветровой генерации Dogger Bank* суммарной установленной мощностью 3,6 ГВт, строящегося у северо-восточного побережья Англии. Ветрокомплекс Dogger Bank, завершение строительства которого запланировано на 2026 г., станет крупнейшим в мире комплексом ветровой генерации. Проекты строительства производственных кластеров в портах, расположенных на реках Хамбер и Тис, реализуются в рамках правительственного плана зеленой промышленной революции, состоящего из 10 пунктов (The Ten Point Plan for a Green Industrial Revolution)**, согласно которому установленную мощность шельфовых ВЭС планируется увеличить в 4 раза и довести до 40 ГВт к 2030 г. После завершения модернизации, предприятия, размещенные в портовых зонах на реках Хамбер и Тис, смогут обеспечить производство оборудования для проектов строительства шельфовых ВЭС суммарной мощностью до 9 ГВт ежегодно. Британские компании, включая небольших поставщиков, получат конкурентное преимущество за счет оптимальной локации при заключении контрактов и привлечении дополнительных инвестиций от энергетических компаний по всему миру, что повысит их конкурентоспособность на мировой арене.

В своем заявлении министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании отмечает, что правительственные инвестиции в модернизацию портов на реках Хамбер и Тис позволят Великобритании занять выгодное положение для привлечения новых инвесторов, производителей оборудования и участников всей снабженческой цепочки в рамках строительства объектов шельфовой ветроэнергетики, а также позволят привлечь высококвалифицированный персонал в данный сектор экономики. Таким образом, в ходе планомерной работы будет увеличена внутренняя производственная база и созданы тысячи новых рабочих мест.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology, Официальный сайт правительства Великобритании

* https://doggerbank.com

** https://www.gov.uk/government/publications/the-ten-point-plan-for-a-green-industrial-revolution/title