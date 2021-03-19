Сотрудники МВД России и службы экономической безопасности ФСБ России при непосредственном участии Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России, ФНС России, Росфинмониторинга, Федеральной службы судебных приставов и иных ведомств пресекли хищение средств, предназначенных для оплаты электроэнергии. Установлено, что члены преступного сообщества, действуя от имени группы компаний МРСЭН через подконтрольные сбытовые компании и финансовые учреждения, совершили хищение денежных средств общей суммой более 10 млрд рублей. Деньги были предназначены для оплаты электроэнергии и услуг по ее передаче дочерним компаниям ПАО «Россети», а также иным субъектам электроэнергетики.

Кроме того, правоохранительные органы пресекли умышленные действия, направленные на сокрытие указанных преступных действий и получение контроля в рамках процедур банкротства сбытовых компаний группы МРСЭН через создание «искусственной» кредиторской задолженности перед организациями, которые аффилированы с группой МРСЭН.



Следственными подразделениями МВД России в отношении причастных лиц возбуждён ряд уголовных дел, в том числе по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)).



Выявлению причин и условий, способствовавших совершению вышеуказанных преступлений, помогло активное взаимодействие представителей ГУЭБиПК МВД России, Управления «П» службы экономической безопасности ФСБ и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России, ФНС России, Росфинмониторинга и иных органов исполнительной власти в рамках деятельности рабочей группы по профилактике правонарушений в сфере экономической безопасности ТЭК, образованной и действующей в Минэнерго России во исполнение поручения Правительства Российской Федерации.

СПРАВОЧНО:

Департамент экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России был создан в 2019 году, его руководителем является Антон Семейкин.

Цели, задачи и функции департамента :