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Правоохранительные органы при участии департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго пресекли противоправные действия в сфере электроэнергетики

Правоохранительные органы при участии департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго пресекли противоправные действия в сфере электроэнергетики

19 марта 2021, 16:15
Рубрика: Происшествия
Метки: МИНЭНЕРГО, ХИЩЕНИЕ, МРСЭН
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

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Сотрудники МВД России и службы экономической безопасности ФСБ России при непосредственном участии Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России, ФНС России, Росфинмониторинга, Федеральной службы судебных приставов и иных ведомств пресекли хищение средств, предназначенных для оплаты электроэнергии. Установлено, что члены преступного сообщества, действуя от имени группы компаний МРСЭН через подконтрольные сбытовые компании и финансовые учреждения, совершили хищение денежных средств общей суммой более 10 млрд рублей. Деньги были предназначены для оплаты электроэнергии и услуг по ее передаче дочерним компаниям ПАО «Россети», а также иным субъектам электроэнергетики.

Кроме того, правоохранительные органы пресекли умышленные действия, направленные на сокрытие указанных преступных действий и получение контроля в рамках процедур банкротства сбытовых компаний группы МРСЭН через создание «искусственной» кредиторской задолженности перед организациями, которые аффилированы с группой МРСЭН.

Следственными подразделениями МВД России в отношении причастных лиц возбуждён ряд уголовных дел, в том числе по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)).

Выявлению причин и условий, способствовавших совершению вышеуказанных преступлений, помогло активное взаимодействие представителей ГУЭБиПК МВД России, Управления «П» службы экономической безопасности ФСБ и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России, ФНС России, Росфинмониторинга и иных органов исполнительной власти в рамках деятельности рабочей группы по профилактике правонарушений в сфере экономической безопасности ТЭК, образованной и действующей в Минэнерго России во исполнение поручения Правительства Российской Федерации.

 

СПРАВОЧНО:

Департамент экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России был создан в 2019 году, его руководителем является Антон Семейкин.

Цели, задачи и функции департамента:

  • Взаимодействие с правоохранительными органами, спецслужбами, органами государственной власти и организациями ТЭК по выявлению и пресечению противоправных действий в сфере ТЭК;
  • Сбор, анализ и учет информации по вопросам экономической безопасности в ТЭК;
  • Нормотворчество в области безопасности и антитеррористической защиты объектов ТЭК;
  • Участие в комиссиях по обследованию и категорированию объектов ТЭК;
  • Ведение реестра категорированных объектов ТЭК, включая оказание государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в указанном реестре;
  • Взаимодействие с Советом Безопасности Российской Федерации, Национальным антитеррористическим комитетом и органами государственной власти по вопросам безопасности и антитеррористической защиты объектов ТЭК;
  • Координация работ по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры на объектах ТЭК;
  • Организация работ по обеспечению информационной безопасности и противодействию киберугрозам в ТЭК, в том числе с помощью ведомственного центра информационной безопасности Минэнерго России;
  • Организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации Минэнерго России, а также осуществление контроля деятельности по мобилизационной подготовке и мобилизации подведомственных организаций и организаций ТЭК.

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Источник: Министерство энергетики России

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