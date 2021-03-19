Предложить свои темы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) могут вузы, научно-исследовательские институты, проектные, производственные, средние и малые инновационные предприятия, физические лица – учёные, а также дочерние компании холдинга. Оформленные заявки можно подать до 30 апреля 2021 года.

Экспертизу и отбор тематик проведут специалисты «Россетей», в т.ч. сотрудники специализированных R&D-организаций – «Россети Научно-технический центр» и «НТЦ Россети ФСК ЕЭС».

Программа НИОКР разрабатывается ежегодно и является основанием для последующего заключения соответствующих договоров по заказу «Россетей» и дочерних компаний.

В числе актуальных направлений НИОКР на 2022-2024 годы:

- методы предиктивного анализа;

- информационная безопасность;

- интеграция распределённой генерации;

- развитие зарядной инфраструктуры;

- технологии виртуальной и дополненной реальности;

- эксплуатация воздушных и кабельных линий;

- диагностика и мониторинг состояния электротехнического оборудования;

- развитие новых сервисов и услуг;

- технологии инфраструктуры интеллектуального учёта электроэнергии.

Полный перечень актуальных направлений и формат заявки представлены на сайте «Россетей» в разделе НИОКР: http://www.rosseti.ru/investment/niokr/

Заполненную заявку нужно направить по электронной почте на адрес niokr@rosseti.ru c копией в Центр компетенции niokr@ftc-energo.ru. В теме письма необходимо указать «Заявка в программу НИОКР».