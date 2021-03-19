Ассоциация “Электрокабель” совместно с Минстроем МО
продолжают проводить отбор кабеля на ключевых стройках Подмосковья
19 марта 2021, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ, НИОКР, РАЗРАБОТКИ
Отрасль: Электроэнергетика
Предложить свои темы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) могут вузы, научно-исследовательские институты, проектные, производственные, средние и малые инновационные предприятия, физические лица – учёные, а также дочерние компании холдинга. Оформленные заявки можно подать до 30 апреля 2021 года.
Экспертизу и отбор тематик проведут специалисты «Россетей», в т.ч. сотрудники специализированных R&D-организаций – «Россети Научно-технический центр» и «НТЦ Россети ФСК ЕЭС».
Программа НИОКР разрабатывается ежегодно и является основанием для последующего заключения соответствующих договоров по заказу «Россетей» и дочерних компаний.
В числе актуальных направлений НИОКР на 2022-2024 годы:
- методы предиктивного анализа;
- информационная безопасность;
- интеграция распределённой генерации;
- развитие зарядной инфраструктуры;
- технологии виртуальной и дополненной реальности;
- эксплуатация воздушных и кабельных линий;
- диагностика и мониторинг состояния электротехнического оборудования;
- развитие новых сервисов и услуг;
- технологии инфраструктуры интеллектуального учёта электроэнергии.
Полный перечень актуальных направлений и формат заявки представлены на сайте «Россетей» в разделе НИОКР: http://www.rosseti.ru/investment/niokr/
Заполненную заявку нужно направить по электронной почте на адрес niokr@rosseti.ru c копией в Центр компетенции niokr@ftc-energo.ru. В теме письма необходимо указать «Заявка в программу НИОКР».
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