Проект по строительству моста через Волгу с обходом Тольятти, который входит в международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай", получил федеральное финансирование на сумму 14 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Самарской области.

"На реализацию проекта "Обход города Тольятти", являющегося частью маршрута "Европа - Западный Китай", из федерального бюджета в 2021 году направлено 14 млрд рублей. Полученные средства составляют более 70% от предусмотренных 18 млрд рублей капитального гранта на 2021 год", - говорится в сообщении.

Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти и выходом на трассу М-5 "Урал" началось в конце 2019 года. Завершить работы и открыть дорогу для транспорта планируется в 2023 году. Общая стоимость строительста оценивается в 120 млрд рублей, объем федеральной поддержки с 2019 по 2023 годы составит более 67 млрд рублей. Новый обход Тольятти позволит разгрузить город и избавить его от заторов, пробок, а также повысит инвестиционную привлекательность особой экономической зоны "Тольятти", технопарка "Жигулевская долина" и местных предприятий.