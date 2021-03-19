 
Инвестиции (проекты)

Самарская область получила 14 млрд рублей на строительство моста через Волгу

Самарская область получила 14 млрд рублей на строительство моста через Волгу

19 марта 2021, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
163

Проект по строительству моста через Волгу с обходом Тольятти, который входит в международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай", получил федеральное финансирование на сумму 14 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Самарской области.

"На реализацию проекта "Обход города Тольятти", являющегося частью маршрута "Европа - Западный Китай", из федерального бюджета в 2021 году направлено 14 млрд рублей. Полученные средства составляют более 70% от предусмотренных 18 млрд рублей капитального гранта на 2021 год", - говорится в сообщении.

Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти и выходом на трассу М-5 "Урал" началось в конце 2019 года. Завершить работы и открыть дорогу для транспорта планируется в 2023 году. Общая стоимость строительста оценивается в 120 млрд рублей, объем федеральной поддержки с 2019 по 2023 годы составит более 67 млрд рублей. Новый обход Тольятти позволит разгрузить город и избавить его от заторов, пробок, а также повысит инвестиционную привлекательность особой экономической зоны "Тольятти", технопарка "Жигулевская долина" и местных предприятий.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Минстрою выделят 638 млн рублей на выпуск инфраструктурных облигаций 19.03.2021
Минстрою выделят 638 млн рублей на выпуск инфраструктурных облигаций
В Минпромторге России обсудили 19.03.2021
В Минпромторге России обсудили "Дорожную карту" реализации проекта крупнейшего неосвоенного месторож...
В Иркутске построят арендные дома по субсидируемой ставке 19.03.2021
В Иркутске построят арендные дома по субсидируемой ставке
Хуснуллин: жилищное строительство может стать одним из главных драйверов развития Крыма 19.03.2021
Хуснуллин: жилищное строительство может стать одним из главных драйверов развития Крыма
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Гусев. Итоги Cabex. Прямой эфир
+