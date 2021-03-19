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Сенат США провел специальные слушания по вопросам обеспечения надежности энергоснабжения после массовых февральских отключений потребителей

Сенат США провел специальные слушания по вопросам обеспечения надежности энергоснабжения после массовых февральских отключений потребителей

19 марта 2021, 14:00
Рубрика: За рубежом
Метки: США
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Комитет Сената США по энергетике и природным ресурсам (U.S. Senate Energy and Natural Resources Committee) провел 11 марта 2021 г. специальные слушания для разбора ситуации с обеспечением надежности энергоснабжения потребителей в штате Техас, где в условиях экстремальных холодов в период с 14 по 19 февраля повышенная нагрузка на энергосистему и неплановые отключения генерирующих мощностей привели к веерным отключениям потребителей.

На слушаниях рассматривался также ряд возможных угроз для надежности энергоснабжения, возникших за последние несколько лет и связанных как с усложнением режимов работы энергосистем, так и с участившиеся экстремальными погодными явлениями, включая ежегодные лесные пожары, прохождение холодного фронта над Восточным побережьем США зимой 2013-2014 гг. и сильную жару в августе 2020 г. на западе страны.

Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) США совместно с Североамериканской корпорацией по надежности (North American Electric Reliability Corporation, NERC), ответственной за разработку и контроль соблюдения стандартов по обеспечению надежности работы энергосистем, проводит расследование действий системных операторов штатов Среднего Запада и Юга (включая техасский ERCOT) в период 14 по 19 февраля. Хотя расследование еще не завершено, NERC в ходе слушаний уже заявила о необходимости увеличить инвестиции в развитие и пересмотреть принципы регулирования и надзора за функционированием электросетевой и газотранспортной инфраструктур, чтобы нивелировать риски, связанные с ростом нестабильной ветровой и солнечной генерации. По оценке NERC, если Конгресс посчитает необходимым разработать меры, которые позволят избежать подобных февральской ситуаций в будущем, основное внимание должно быть направлено на обеспечение надежности поставок природного газа и иных видов топлива для электростанций. Системный оператор штатов Восточного побережья PJM Interconnection, чья территория не пострадала от февральских морозов, представил в качестве примера отчет о мерах, принятых после полярного циклона в 2014 г. Согласно отчету, улучшенная координация работы электростанций и газотранспортных компаний и введенные штрафы за неисполнение обязательств помогли региону эффективнее справиться с нагрузкой на энергосистему в феврале текущего года. Так, доля неплановых выводов из работы объектов генерации в январе 2014 г. составила 22%, а в феврале 2021 г. – только 9,8%.

При обсуждении вопроса об эффективности различных энергоресурсов в холодную погоду, было особо отмечено, что ни один из значимых энергоресурсов, используемых в энергосистеме США, не может считаться полностью невосприимчивым к погодным катаклизмам. Часть сенаторов от Республиканской партии поставили вопрос об опасности увеличения доли ВИЭ в структуре генерации, хотя главные проблемы, обусловившие отключения потребителей в Техасе связаны с работой газовых ТЭС в экстремальных погодных условиях. Так, более половины всех отключений генерации в феврале пришлось именно на газовые ТЭС, за которыми в порядке убывания следуют ветровые, угольные, солнечные и атомные электростанции. Пример Техаса продемонстрировал наличие потенциально высоких рисков вывода из эксплуатации угольных ТЭС и АЭС (которые проявили себя как наиболее надежный энергоресурс в экстремальных погодных условиях). Соответственно, текущие тенденции во многих штатах по увеличению доли ВИЭгенерации одновременно с выводом из эксплуатации угольной и атомной генерации не получили на слушаниях однозначной оценки.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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