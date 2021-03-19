Комитет Сената США по энергетике и природным ресурсам (U.S. Senate Energy and Natural Resources Committee) провел 11 марта 2021 г. специальные слушания для разбора ситуации с обеспечением надежности энергоснабжения потребителей в штате Техас, где в условиях экстремальных холодов в период с 14 по 19 февраля повышенная нагрузка на энергосистему и неплановые отключения генерирующих мощностей привели к веерным отключениям потребителей.

На слушаниях рассматривался также ряд возможных угроз для надежности энергоснабжения, возникших за последние несколько лет и связанных как с усложнением режимов работы энергосистем, так и с участившиеся экстремальными погодными явлениями, включая ежегодные лесные пожары, прохождение холодного фронта над Восточным побережьем США зимой 2013-2014 гг. и сильную жару в августе 2020 г. на западе страны.

Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) США совместно с Североамериканской корпорацией по надежности (North American Electric Reliability Corporation, NERC), ответственной за разработку и контроль соблюдения стандартов по обеспечению надежности работы энергосистем, проводит расследование действий системных операторов штатов Среднего Запада и Юга (включая техасский ERCOT) в период 14 по 19 февраля. Хотя расследование еще не завершено, NERC в ходе слушаний уже заявила о необходимости увеличить инвестиции в развитие и пересмотреть принципы регулирования и надзора за функционированием электросетевой и газотранспортной инфраструктур, чтобы нивелировать риски, связанные с ростом нестабильной ветровой и солнечной генерации. По оценке NERC, если Конгресс посчитает необходимым разработать меры, которые позволят избежать подобных февральской ситуаций в будущем, основное внимание должно быть направлено на обеспечение надежности поставок природного газа и иных видов топлива для электростанций. Системный оператор штатов Восточного побережья PJM Interconnection, чья территория не пострадала от февральских морозов, представил в качестве примера отчет о мерах, принятых после полярного циклона в 2014 г. Согласно отчету, улучшенная координация работы электростанций и газотранспортных компаний и введенные штрафы за неисполнение обязательств помогли региону эффективнее справиться с нагрузкой на энергосистему в феврале текущего года. Так, доля неплановых выводов из работы объектов генерации в январе 2014 г. составила 22%, а в феврале 2021 г. – только 9,8%.

При обсуждении вопроса об эффективности различных энергоресурсов в холодную погоду, было особо отмечено, что ни один из значимых энергоресурсов, используемых в энергосистеме США, не может считаться полностью невосприимчивым к погодным катаклизмам. Часть сенаторов от Республиканской партии поставили вопрос об опасности увеличения доли ВИЭ в структуре генерации, хотя главные проблемы, обусловившие отключения потребителей в Техасе связаны с работой газовых ТЭС в экстремальных погодных условиях. Так, более половины всех отключений генерации в феврале пришлось именно на газовые ТЭС, за которыми в порядке убывания следуют ветровые, угольные, солнечные и атомные электростанции. Пример Техаса продемонстрировал наличие потенциально высоких рисков вывода из эксплуатации угольных ТЭС и АЭС (которые проявили себя как наиболее надежный энергоресурс в экстремальных погодных условиях). Соответственно, текущие тенденции во многих штатах по увеличению доли ВИЭгенерации одновременно с выводом из эксплуатации угольной и атомной генерации не получили на слушаниях однозначной оценки.

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