В Иркутске построят арендные дома по субсидируемой ставке

ДОМ.РФ планирует реализовать в Иркутске два проекта по созданию арендных домов с субсидируемой правительством области ставкой. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе госкомпании, уточнив, что соглашения о намерениях достигнуты на совещании с участием губернатора региона Игоря Кобзева и заместителя гендиректора ДОМ.РФ Дениса Филиппова.

По словам Игоря Кобзева, сотрудничество правительства Иркутской области с ДОМ.РФ осуществляется также в рамках решения задачи создания комфортной городской среды. Фондом, в частности, выполняется разработка дизайн-проектов общественных пространств в Иркутске, Ангарске и Тулуне. Кроме того, госкомпания с помощью облигаций привлечет финансирование для создания инфраструктуры под масштабные проекты строительства жилья в регионе.

«Мы плотно сотрудничаем с Иркутской областью в части повышения качества городской среды. Так, на днях завершается Байкальский зимний градостроительный университет, организованный при нашей поддержке, участники которого разработали целый ряд проектов регенерации жилых районов Иркутска и развития территорий в регионе», - отметил Денис Филиппов.

Застройщикам региона было передано почти 1000 га неиспользуемой федеральной земли, с градпотенциалом около 1,5 млн кв. метров. «На сегодняшний день мы рассматриваем вовлечение еще 228 га, на которых будут реализованы крупные жилищные проекты», - поделился он.

По его словам, освоение территорий для жилищного строительства невозможно без создания социальной, коммерческой, инженерной инфраструктуры. Иркутская область может войти в группу регионов, где будет реализован новый механизм привлечения финансирования – через инфраструктурные облигации.