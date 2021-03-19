В Калининграде продолжат строительство улицы Понартской

Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве Калининградской области рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на третий этап строительства улицы Понартской в Калининграде. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Новая улица, которая строится в Московском районе Калининграда, была названа в честь древнего прусского поселения Понарт, основанного в южном предместье Кенигсберга и впервые упоминаемого в документах Тевтонского ордена в 1385 году. Деревня получила широкую известность в XIX веке благодаря размещению здесь пивоварни Филиппа Шифердеккера. Власти Калининграда планируют восстановить здания бывшего пивоваренного завода «Понарт» на улице Судостроителей, признанные объектом культурного наследия, для размещения в них музея и торгово-гостиничного комплекса.

Решение о продолжении строительства улицы Понартской, которая обеспечит транспортные связи в районе новой жилой застройки на юге города, было принято в ноябре 2020 года.

Проектной документацией, одобренной экспертами, предусмотрен третий этап строительства улицы Понартской и транспортных развязок на ней. Дорога соединит улицы Аллея Смелых и Ульяны Громовой. Движение автотранспорта по новому маршруту планируется пустить по окончании строительных работ в новом жилом квартале.

Финансирование осуществляется из средств муниципального бюджета. Застройщик – ООО «Атлант», проектную документацию подготовили в ООО «АСГАРД» и ООО «Конструкторское бюро Графика».

Фото: visitkld.ru