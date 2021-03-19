В Минпромторге России под председательством заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексея Беспрозванных прошло совещание по “Дорожной карте” реализации инвестиционного проекта освоения месторождения Сухой Лог - крупнейшего в мире неосвоенного месторождения золота.

В совещании также принял участие вице-президент по работе с государственными органами ПАО “Полюс” Сергей Журавлев и представители Иркутской области, на территории которой расположено месторождение, и Республики Бурятия, где будет находиться часть транспортной инфраструктуры.

Освоение этого месторождения позволит добывать более 70 тонн золота в год, создать 2500 рабочих мест и получить более 470 млрд рублей дохода в бюджет до 2039 года. До 2026 года Сухой Лог будет крупнейшим месторождением золота в России. Для обеспечения реализации проекта будет построен аэропорт в г. Бодайбо в Иркутской области, расширена железнодорожная инфраструктура, проложены новые дороги, мосты - и сегодня в ежедневном режиме ведется работа в этом направлении

- отметил замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных.

Запасы Сухого Лога составляют 40 млн унций золота и 540 млн тонн руды со средним содержанием в руде - 2,3 г/т (1244 тонн золота). ПАО “Полюс” планирует реализовать инвестиционный проект, предусматривающий строительство ГОКа мощностью 33,2 млн тонн руды в год, в период 2022-2026 гг. Общий объем собственных инвестиций в проект составит порядка 3,3 млрд долларов