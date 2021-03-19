 
Инвестиции (проекты)

В Минпромторге России обсудили "Дорожную карту" реализации проекта крупнейшего неосвоенного месторождения золота в мире

В Минпромторге России под председательством заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексея Беспрозванных прошло совещание по “Дорожной карте” реализации инвестиционного проекта освоения месторождения Сухой Лог - крупнейшего в мире неосвоенного месторождения золота.

В совещании также принял участие вице-президент по работе с государственными органами ПАО “Полюс” Сергей Журавлев и представители Иркутской области, на территории которой расположено месторождение, и Республики Бурятия, где будет находиться часть транспортной инфраструктуры.

Освоение этого месторождения позволит добывать более 70 тонн золота в год, создать 2500 рабочих мест и получить более 470 млрд рублей дохода в бюджет до 2039 года. До 2026 года Сухой Лог будет крупнейшим месторождением золота в России. Для обеспечения реализации проекта будет построен аэропорт в г. Бодайбо в Иркутской области, расширена железнодорожная инфраструктура, проложены новые дороги, мосты - и сегодня в ежедневном режиме ведется работа в этом направлении

- отметил замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных.

Запасы Сухого Лога составляют 40 млн унций золота и 540 млн тонн руды со средним содержанием в руде - 2,3 г/т (1244 тонн золота). ПАО “Полюс” планирует реализовать инвестиционный проект, предусматривающий строительство ГОКа мощностью 33,2 млн тонн руды в год, в период 2022-2026 гг. Общий объем собственных инвестиций в проект составит порядка 3,3 млрд долларов

- пояснил вице-президент по работе с государственными органами ПАО “Полюс” Сергей Журавлев.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Минпромторг России

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Самарская область получила 14 млрд рублей на строительство моста через Волгу 19.03.2021
Самарская область получила 14 млрд рублей на строительство моста через Волгу
Минстрою выделят 638 млн рублей на выпуск инфраструктурных облигаций 19.03.2021
Минстрою выделят 638 млн рублей на выпуск инфраструктурных облигаций
В Иркутске построят арендные дома по субсидируемой ставке 19.03.2021
В Иркутске построят арендные дома по субсидируемой ставке
Хуснуллин: жилищное строительство может стать одним из главных драйверов развития Крыма 19.03.2021
Хуснуллин: жилищное строительство может стать одним из главных драйверов развития Крыма
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Гусев. Итоги Cabex. Прямой эфир
+