Выставка Cabex 2021 успешно завершилась: более 4000 посетителей, 140 компаний-участников

Вчера, 18 марта, в Москве, ЦВК «Экспоцентр», состоялся заключительный день работы самой крупной в России международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex.

Выставка Cabex 2021 стала событием для российского кабельного рынка, площадкой, где на 3 дня сосредоточились, дополняя друг друга: новинки продукции участников – на стендах, отраслевая экспертиза и знания – в рамках мероприятий деловой программы, долгожданные встречи и эффективное прямое общение – на каждом квадратном метре экспозиции.



Для производителей и заказчиков кабельно-проводниковой продукции Cabex действительно был долгожданным, и тем приятней, что предварительные результаты красноречиво свидетельствуют – ожидания не были напрасными.



Cabex вернулся, и это было:

• масштабно – более 6 000 кв.м общей площади экспозиции в трех залах ЦВК «Экспоцентр»

– более 6 000 кв.м общей площади экспозиции в трех залах ЦВК «Экспоцентр» • разнообразно – 140 компаний-участников, представивших новинки российского рынка кабельно-проводниковой продукции

– 140 компаний-участников, представивших новинки российского рынка кабельно-проводниковой продукции • познавательно – более 25 выступлений экспертов на сессиях и круглых столах деловой программы

– более 25 выступлений экспертов на сессиях и круглых столах деловой программы • насыщенно деловой активностью – более 4 000 специалистов посетили выставку в 2021 году

Выставка 2021 года вызвала повышенный интерес со стороны посетителей – специалистов, отвечающих за выбор кабельно-проводниковой продукции, а также материалов и оборудования для ее производства. Количество посетителей на одну компанию-участника выросло более чем на 20% по сравнению с выставкой 2019 года. Также на 14% увеличилась плотность посетителей – количество посетителей на 1 кв. метр площади.



Этот успех не остался незамеченным участниками – более 70% экспонентов еще во время проведения выставки 2021 года подтвердили свое участие в Cabex 2022. Среди них: УНКОМТЕХ, Холдинг Кабельный Альянс, AKRON Holding, Спецкабель, завод «Камский кабель», TDM ЕLECTRIC, Диполь, Сарансккабель-Оптика, ЭМ-КАБЕЛЬ, Самарская кабельная компания, Bozdemir, Aymak Makine и многие другие.



Cabex, как и прежде, остается эффективным деловым мероприятием, где в привычном офлайн формате устанавливаются новые деловые связи, происходят личные контакты между производителями и заказчиками кабельно-проводниковой продукции. Эти связи должны положить начало новым и новым контрактам, деловому сотрудничеству, способствуя развитию бизнеса участников и посетителей.



Компания «МВК», организатор выставки Cabex, благодарит всех, кто сделал успех Cabex 2021 возможным: экспонентов, посетителей, а также наших партнеров: соорганизаторов выставки - ОАО «ВНИИКП» и Ассоциацию «Электрокабель», а также генерального информационного партнера выставки Cabex – RusCable.ru.



В 2022 году выставка Cabex отметит юбилей – она пройдет уже в 20-й раз. Уверены, что юбилейный Cabex возьмет новые вершины, оставаясь эффективным инструментом решения профессиональных задач как посетителей, так и участников.



Ждем Вас на выставке Cabex 2022!