Энергетики филиала «Россети Кубань» Армавирские электрические сети приступили к ремонту высоковольтной подстанции 35 кВ «Надежная» в Отрадненском районе Кубани. Энергообъект обеспечивает электроэнергией порядка двух тысяч жителей станицы Надежная, ряд сельскохозяйственных предприятий и социальных учреждений.

Общая сумма средств, направленных на реализацию работ по повышению надежности энергообъекта, составит почти 0,5 млн рублей. Энергетики выполнят ремонт силового трансформатора, выключателей различных классов напряжения, устройств релейной защиты и автоматики и другого подстанционного оборудования. Также специалисты обновят предупреждающие знаки и диспетчерские наименования. Работы планируется завершить до конца марта.

Комплекс технических мероприятий обеспечит бесперебойную работу питающего центра и создаст условия для надежного энергоснабжения жителей станицы, школы, детского сада, дома-интерната для престарелых и инвалидов и других социально значимых объектов сельского поселения.

– Выполнение ремонтной программы в 2021 году идет строго по графику, и мы прилагаем все усилия, чтобы подготовка энергооборудования к пиковым нагрузкам проходила с минимальными неудобствами для потребителей, – подчеркивает директор Армавирского филиала «Россети Кубань» Дмитрий Рязанцев. – Большая работа по ремонту электросетевого комплекса призвана обеспечить устойчивость центров энергопитания, снизить технический износ оборудования, минимизировать риск нештатных ситуаций.

Всего в планах на 2021 г. у армавирских энергетиков выполнение капитального ремонта десяти высоковольтных подстанций в своем регионе ответственности, свыше 1650 км линий электропередачи всех классов напряжения и 118 трансформаторных подстанций. Финансирование ремонтной программы филиала в 2021 году составит 147 млн рублей.