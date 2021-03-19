На Ангарском электролизном химическом комбинате (АО «АЭХК»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») состоялся торжественный пуск опытной установки по производству гидроксида лития батарейного качества.

Гидроокись лития применяется в производстве химических источников тока. Новое производство на АЭХК ориентировано главным образом на экспорт – ее потенциальными заказчиками являются производители компонентов литий-ионных батарей. Российским потребителем продукции может выступать, в частности, Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»), крупнейший в России производитель лития и его соединений.

Новая установка принята в опытно-промышленную эксплуатацию, в ходе которой будут отработаны технологические режимы, подтверждены технические характеристики процесса и получены опытные образцы продукции, соответствующие по качеству требованиям потребителей. На основании полученных результатов будут разработаны основные технологические решения для крупнотоннажного производства, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. При этом уже в 2021 году планируется не только получить опытные партии гидроксида лития, но и начать его реализацию потребителям.

Производственный участок на АЭХК будет работать без образования отходов, что имеет особое значение для промышленности Прибайкалья и соответствует цели Устойчивого развития ООН «Ответственное потребление и производство», а также будет менее энергоемким по сравнению с классической технологией производства гидроксида лития.

«Спецхимия - динамично развивающийся неядерный бизнес Топливной компании ТВЭЛ с годовой выручкой 10 млрд рублей, а один из его драйверов – это экспортные поставки литиевой продукции. Освоение производства гидроксида лития в АЭХК позволит Топливной компании расширить продуктовую линейку и укрепить позиции на мировом рынке литиевой продукции, который по прогнозам на ближайшее десятилетие будет иметь двузначные темпы роста», - отметил директор бизнес-направления «Спецхимия» АО «ТВЭЛ» Михаил Метелкин.

Освоение производство гидроксида лития - один из серии проектов по создания новых неядерных производств на АЭХК по направлению «Спецхимия». На ангарском предприятии уже действует производство бифторида калия, ведутся работы по созданию производства полианионной целлюлозы.

Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - предприятие по производству гексафторида природного и обогащенного урана, применяемого для изготовления ядерного топлива атомных электростанций. www.aecc.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. ТВЭЛ является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реактора в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru