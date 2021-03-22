Для развития Академического района в Екатеринбурге реконструируют три улицы: Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей. Главная цель обновления дорог — строительство трамвайной ветки в новый район и избавление от пробок. На это выделят 3,2 млрд рублей. Соответствующий документ подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Приступить к реконструкции улиц и строительству будущей трамвайной линии городские власти рассчитывают уже в текущем году. На первом этапе возведения объекта его протяженность составит 4 километра 400 метров», — говорится в документе.

На обновление трех улиц из бюджета Свердловской области потратят 2,1 млрд рублей, а из городского — чуть больше 1 млрд рублей. Закончить первый этап обновления дорог планируют к 31 декабря 2024 года.