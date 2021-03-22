Эксперты Главгосэкспертизы России повторно рассмотрели проектно-сметную документацию на устройство искусственного электроосвещения на участках трассы А-290 в Анапском и Темрюкском районах Краснодарского края. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

А-290 Новороссийск-Керчь – автомобильная дорога федерального значения протяженностью 168 км – входит в состав европейского маршрута Е97. Трасса идет от Новороссийска, соединяет город и Порт Кавказ, проходит в пределах Краснодарского края и Крыма, пересекает Керченский пролив по Крымскому мосту и заканчивается в Керчи.

Для снижения степени аварийности в пределах зон повышенной опасности на дороге проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено устройство нового искусственного освещения на девяти участках трассы общей протяженностью 5,41 км, расположенных в Анапском и Темрюкском районах Краснодарского края.

В Анапском районе работы выполнят в поселке Верхнее Джемете и на хуторах Воскресенский и Капустино. В Темрюкском районе большая часть освещаемой трассы находится вне населенных пунктов, за исключением участка в границах села Порт-Кавказ.

Напряжение кабельной линии освещения составит 0,38 кВт. Опоры установят на расстоянии не менее 4,0 м от кромки проезжей части автомобильной дороги. В местах, где расстояние будет меньше, опоры защитят односторонним металлическим ограждением или бортовым камнем. Также планируется установка шкафов управления и устройство комплексных трансформаторных подстанций. На пешеходных переходах, в пределах участков проектирования, дорожные знаки заменят на новые - светодиодные.

Проектную документацию разработали в ООО «Светосервис-Кубань». Застройщик - ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства».

Фото: Росавтодор