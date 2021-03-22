 
Контракты

Горадминистрация Нижнего Новгорода вновь ищет подрядчика для строительства коммуникаций на Нижневолжской набережной

Горадминистрация Нижнего Новгорода вновь ищет подрядчика для строительства коммуникаций на Нижневолжской набережной

22 марта 2021, 13:45
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 
Источник: НИА "Нижний Новгород"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
281

Администрация Нижегородского района Нижнего Новгорода ищет подрядчика для строительства коммуникаций на Нижневолжской набережной. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Компания - победитель электронного аукциона должна будет в течение 40 дней с момента заключения контракта построить сети электроснабжения объектов инфраструктуры на набережной. Начальная (максимальная) цена контракта - 8,7 млн рублей. Деньги на эти цели заложены в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год. Аукцион запланирован на 29 марта.

Отметим, что администрация Нижегородского района уже ранее дважды объявляла конкурсы по выбору подрядчика для выполнения данных работ. Но они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Напомним, проект коммуникаций для нестационарных торговых объектов (НТО) на Нижневолжской набережной был подготовлен ООО фирма "Промсвет" в мае 2020 года. Затем он был отправлен на доработку.

Строительство данных коммуникаций позволит в дальнейшем обеспечить электроэнергией НТО на участке от "Плакучей ивы" до Кожевенного переулка.

СПРАВКА

На Нижневолжской набережной работают 74 объекта, из них 12 стационарных и 62 НТО (58 торговля, 4 кафе).

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: НИА "Нижний Новгород"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Проект нефтяного терминала 22.03.2021
Проект нефтяного терминала "Порт бухта Север" прошел государственную экспертизу
Дорога к Крымскому мосту станет безопасней за счет нового освещения 22.03.2021
Дорога к Крымскому мосту станет безопасней за счет нового освещения
Для развития Академического Екатеринбурга реконструируют три улицы 22.03.2021
Для развития Академического Екатеринбурга реконструируют три улицы
Строительство автомобильной дороги на Чукотке продолжается 22.03.2021
Строительство автомобильной дороги на Чукотке продолжается
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Гусев. Итоги Cabex. Прямой эфир
+