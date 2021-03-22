22 марта 2021 года в промышленную эксплуатацию введен энергоблок №6 Ленинградской АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1200. Приказ об этом подписал генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) Андрей Петров.

«Это значимое событие для Росатома, для нашей страны и для всего мирового ядерного сообщества, – сказал Алексей Лихачев, генеральный директор Госкорпорации «Росатом». – В соответствии с государственным заданием сдан в эксплуатацию очередной блок поколения «3+» мощностью 1200 МВт. Он мощнее на 200 МВт, срок его жизни в два раза превышает расчетные параметры энергоблоков предыдущих серий. Именно по этому проекту поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 реализуются проекты в Беларусии, Финляндии, Венгрии, Египте. И для наших международных партнеров очень важно иметь возможность посмотреть на все этапы сооружения – от разработки проекта до промышленной эксплуатации».

«Новый энергоблок Ленинградской АЭС – это уже четвертый блок с реактором ВВЭР-1200, введенный в эксплуатацию в России. С его вводом в строй общее количество энергоблоков АЭС в нашей стране увеличилось до 38, – отметил Андрей Петров, генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом». – Новый энергоблок полностью заместит мощность энергоблока №2 с реактором РБМК-1000, который после 45 лет службы окончательно остановлен в ноябре 2020 года, и обеспечит энергетическую и экономическую стабильность региона».

Сегодня ЛАЭС – единственная в России станция, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые (РБМК) и водо-водяные (ВВЭР). Станция обеспечивает более 55% энергопотребления г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области или 30% всей электроэнергии Северо-Запада России. Даже несмотря на вывод из эксплуатации энергоблока № 2, Ленинградская АЭС продолжает оставаться самой мощной атомной станцией нашей страны и крупнейшей электростанцией (среди всех видов генерации) на Северо-Западе России с установленной мощностью 4 400 МВт.

Владимир Перегуда, директор Ленинградской АЭС: «Ввод построенного энергоблока в промышленную эксплуатацию – это результат слаженной и эффективной работы всех участников этого масштабного проекта. Мы уверены, что у нового блока безопасное и надежное будущее. Сотни проведенных тестирований на этапе опытно-промышленной эксплуатации убедительно показали, что энергоблок готов работать в полном соответствии с проектом, чтобы и дальше обеспечивать электроэнергией динамично развивающийся Северо-Западный регион».

Предварял сдачу блока в эксплуатацию этап его опытно-промышленной эксплуатации, который завершился 15-ти суточными комплексными испытаниями. После этого, 10 марта, было получено заключение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам и требованиям энергетической эффективности.

К моменту ввода в промышленную эксплуатацию энергоблок № 6 Ленинградской АЭС выработал порядка 2 млрд кВтч электроэнергии. По предварительным оценкам, после его ввода экономический эффект в виде дополнительных налогов в консолидированный бюджет Ленинградской области составит более 3 млрд рублей в годовом исчислении.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru