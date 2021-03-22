 
Компании

Новинки в сериях корпусов УЭРМ IEK® и УЭРМ LIGHT IEK® – больше возможностей для организации учета и распределения электроэнергии

Новинки в сериях корпусов УЭРМ IEK® и УЭРМ LIGHT IEK® – больше возможностей для организации учета и распределения электроэнергии

22 марта 2021, 09:36
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
40

IEK GROUP представляет новинки в ассортименте корпусов этажных для приема, распределения и учета электроэнергии. В серии УЭРМ IEK® появились транзитные короба с противопожарной перегородкой КСС и КЭТ, а также новый корпус ЯУР-380-300. В серии УЭРМ LIGHT IEK® — корпуса ЯУ-290-300 и ЯУР-380-300.

Корпуса серий УЭРМ IEK® и УЭРМ LIGHT IEK® производятся на собственном предприятии IEK GROUP в Ясногорске (Тульская область). Современные производственные линии обеспечивают стабильно высокое качество готовых изделий.

Преимущества корпусов этажных серий УЭРМ IEK® и УЭРМ LIGHT IEK®

  • Монтаж в зданиях с непредусмотренными нишами, с отсутствием колодцев для прокладки кабелей.
  • Возможность скомбинировать различные вариации по количеству квартир на этаже и высоте потолков.
  • Три габарита ящиков ЯУР и ЯУ.
  • Противопожарная перегородка в транзитных коробах КЭТ и КСС.
  • Простая установка.

Технические характеристики корпусов этажных серий УЭРМ IEK® и УЭРМ LIGHT IEK®

  • Степень защиты: IP31.
  • Климатическое исполнение: УХЛ3.
  • Цвет: серый (RAL7035).

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Группа компаний IEK

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
УГМК снесет завод 19.03.2021
УГМК снесет завод "Уралкабель", а производство перенесет в Томск и Кольчугино
Legrand представляет новую серию осветительных приборов для промышленных шкафов 19.03.2021
Legrand представляет новую серию осветительных приборов для промышленных шкафов
Австрийская компания Rosendahl - производитель оборудования с мировым именем 19.03.2021
Австрийская компания Rosendahl - производитель оборудования с мировым именем
Legrand приглашает на последнюю серию вебинаров в марте 19.03.2021
Legrand приглашает на последнюю серию вебинаров в марте

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Гусев. Итоги Cabex. Прямой эфир
+