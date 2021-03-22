IEK GROUP представляет новинки в ассортименте корпусов этажных для приема, распределения и учета электроэнергии. В серии УЭРМ IEK® появились транзитные короба с противопожарной перегородкой КСС и КЭТ, а также новый корпус ЯУР-380-300. В серии УЭРМ LIGHT IEK® — корпуса ЯУ-290-300 и ЯУР-380-300.

Корпуса серий УЭРМ IEK® и УЭРМ LIGHT IEK® производятся на собственном предприятии IEK GROUP в Ясногорске (Тульская область). Современные производственные линии обеспечивают стабильно высокое качество готовых изделий.

Преимущества корпусов этажных серий УЭРМ IEK® и УЭРМ LIGHT IEK®

Монтаж в зданиях с непредусмотренными нишами, с отсутствием колодцев для прокладки кабелей.

Возможность скомбинировать различные вариации по количеству квартир на этаже и высоте потолков.

Три габарита ящиков ЯУР и ЯУ.

Противопожарная перегородка в транзитных коробах КЭТ и КСС.

Простая установка.

Технические характеристики корпусов этажных серий УЭРМ IEK® и УЭРМ LIGHT IEK®