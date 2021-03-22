RusCable Insider #213 - Схема Cabex, голосование PR-Challeng
22 марта 2021, 09:36
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
IEK GROUP представляет новинки в ассортименте корпусов этажных для приема, распределения и учета электроэнергии. В серии УЭРМ IEK® появились транзитные короба с противопожарной перегородкой КСС и КЭТ, а также новый корпус ЯУР-380-300. В серии УЭРМ LIGHT IEK® — корпуса ЯУ-290-300 и ЯУР-380-300.
Корпуса серий УЭРМ IEK® и УЭРМ LIGHT IEK® производятся на собственном предприятии IEK GROUP в Ясногорске (Тульская область). Современные производственные линии обеспечивают стабильно высокое качество готовых изделий.
Преимущества корпусов этажных серий УЭРМ IEK® и УЭРМ LIGHT IEK®
Технические характеристики корпусов этажных серий УЭРМ IEK® и УЭРМ LIGHT IEK®
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