Ассоциация «Глобальная энергия» завершила прием заявок на получение одноимённой премии в номинационном цикле 2020-2021 г., установив несколько новых рекордов в истории награды, несмотря на пандемию. Впервые в лонг-листе представлены сразу 36 стран, что в 3 раза выше, чем в 2019 г. (тогда было 12 стран), и в 1,8 раза выше, чем в 2020 г. (20 стран).

В списке 2021 г. – учёные не только из государств так называемого «золотого миллиарда» (Северная Америка и Западная Европа), но и номинационные представления и кандидаты из стран Восточной Европы - Венгрия и Латвия, с Ближнего Востока и из Африки - Алжир, Буркина – Фасо, Гана, Гамбия, Египет, Зимбабве, Иордания, Камерун, Мадасгаскар, Нигерия, Того, а из Латинской Америки – Мексика и Уругвай. При этом сохранены все жёсткие правила по выдвижению в соответствии с самыми строгими академическим стандартами. Важно отметить, что впервые в истории среди кандидатов – сразу четыре женщины: из Казахстана, Индии, Зимбабве и США.

Больше всего заявок в этом году было подано из России (24). Кандидаты представляют не только столичные научные организации, но и Поволжье и Сибирь. Далее по количеству номинационных представлений следуют США (21), Япония (5), Канада (4) и Великобритания (4).

Рост географии достигнут путем популяризации премии, в том числе на площадке Мирового энергетического совета в Лондоне, стимулирования поистине универсального диалога о том, какими путями должен развиваться «энергопереход» и достигаться цели устойчивого развития ООН. Дополнительным фактором стала интернационализация Наблюдательного совета Ассоциации. В него за год вошли генеральный директор Африканской ассоциации энергетики Абель Дидье Телла, от Латинской Америки – экс-президент Уругвая Хулио Мария Сангинетти, а из Европы – основатель лондонско-брюссельской группы «Инфлуэнс» Питер Уайлдинг.

Структура номинаций и процедура

Из 106 номинационных представлений 34 заявки посвящены традиционной энергетике, 45 - альтернативной, а 27 - новым способам получения энергии, а также (впервые) направлению «менеджмент». Это созвучно трендам в глобальной энергетике, где, согласно базовому прогнозу Мирового энергетического агентства, бум возобновляемых источников в богатых странах в ближайшем десятилетии будет всё же сопряжен с растущим спросом на ископаемое топливо со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Согласно процедуре, каждая из заявок будет вынесена на суд независимых экспертов, которые по ряду критериев (в том числе, новизне, научной и практической ценности, соответствию нормам энергетической безопасности) составят шорт-лист из 15 заявок, получивших наивысший средний балл в одной из трех номинаций. На заключительном этапе шорт-лист рассмотрят члены Международного комитета, в состав которого входят 20 видных ученых из 14 стран.

В 2021 г. будет продолжена новая традиция, по которой имена лауреатов объявляются на площадках в российских регионах. Если в 2020 г. церемония объявления прошла в Калуге, то в этом году Международный комитет соберется на свое заседание в дни проведения Татарстанского нефтегазохимического форума в Казани (6-7 сентября). Непосредственно вручение наград состоится в рамках Российской энергетической недели в Москве (13-15 октября).

Одновременно, Ассоциация объявляет, что вручение премий за 2020 г. (когда это было невозможно из-за пандемии) состоится в рамках сессии «Глобальной энергии» на Петербургском международном экономическом форуме (2-5 июня), организатором которого выступает Фонд Росконгресс.

Ассоциация «Глобальная энергия» - некоммерческая организация со штаб-квартирой в Москве. Члены Ассоциации – ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и «Россети ФСК ЕЭС».

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия».