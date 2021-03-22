Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство объектов терминала на восточном берегу Енисейского залива.

Крупнейший нефтяной терминал «Порт бухта Север» строится на базе расширяемого морского порта Диксон на Таймыре. Проект дает старт развитию нового, неосвоенного перспективного кластера месторождений Таймырской нефтегазовой провинции. Терминал предназначен для перегрузки на танкеры и дальнейшей транспортировки нефти с Пайяхской группы месторождений по Северному морскому пути в порты России, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Работы пройдут в три этапа. На первом построят причал портофлота и причалы для выгрузки строительных грузов мощностью 0,88 млн тонн нефти в год. Также, согласно проектной документации, одобренной экспертами Главгосэкспертизы России, на первом этапе выполнят берегоукрепление территории терминала, построят контрольно-пропускной пункт, эстакады для досмотра автотранспорта, ремонтно-механические мастерские, площадки для хранения генеральных грузов и заправки погрузчиков, установят трансформаторные подстанции, водомерный узел, эстакаду для инженерных сетей и иные вспомогательные здания и сооружения.

На втором этапе соорудят технологические причалы и объекты терминала для отгрузки 26,1 млн тонн нефти в год. Также в ходе этапа выполнят обустройство участка мойки и площадки обслуживания бонов, построят открытый склад для контейнеров с оборудованием и проложат технологический трубопровод. На территории терминала разместят буферную емкость дизельного топлива, блок системы измерений количества и качества нефти, насосную станцию откачки, комплекс конденсации и рассеивания, нагнетательную установку и другие базовые производственные объекты.

На третьем этапе обустроят акваторию порта, установят средства навигационного оборудования и соорудят объекты системы обеспечения безопасности мореплавания.

Общая длина вводимого причального фронта терминала «Порт бухта Север» составит 1 275,9 м, расчетная пропускная способность и грузооборот при полном развитии - 28,36 млн тонн нефти в год и 26,98 млн тонн нефти в год соответственно.

Генеральный проектировщик – АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ». Застройщик - ООО «Таймырнефтегаз-Порт».

Фото: ТАСС