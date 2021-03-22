 
Модернизация

"Россети Юг" в срок завершила демонтаж воздушных линий электропередачи на мосту Малиновского в Ростове-на-Дону

Россети Юг в срок завершила демонтаж воздушных линий электропередачи на мосту Малиновского в Ростове-на-Дону

22 марта 2021, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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 «Россети Юг» в срок завершила работы по демонтажу воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в районе путепровода по ул. Малиновского - одного из ключевых объектов дорожной инфраструктуры Ростова-на-Дону.

На участке трассы 1,2 км энергетики демонтировали 2 анкерные опоры линий электропередачи весом от 10 тонн каждая, 4 промежуточные металлические опоры по 3,5 тонны и провод. Теперь подрядная организация может приступать к строительству подъездных дорог к путепроводу.

Энергетики также выполнили переустройство 1,2 км волоконно-оптической линии связи, принадлежащей региональным операторам связи. Сама линия электропередачи из воздушной будет переведена в кабельную и пройдет под полотном новой автодороги. Для такого способа прокладки трассы кабельной линии используется технология горизонтально направленного бурения. Работы проводятся без обесточения потребителей, электроснабжение обеспечивается по резервной схеме.

Элементы демонтированных опор будут использованы повторно при проведении ремонтных работ на других объектах.

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Источник: Россети Юг

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