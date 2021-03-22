Системный оператор Финляндии Fingrid Oyj продолжает реализацию проекта реконструкции старых ЛЭП и ПС напряжением 110 кВ в Северной Карелии в целях повышения надежности передачи электроэнергии в регионе.

Реконструкция электрической сети в Северной Карелии планируется и осуществляется в тесном сотрудничестве с региональным оператором распределительной сети. Работа сложная и требует тщательного планирования. Результатом реализации проекта станет создание более надежной передающей сети в регионе на долгосрочную перспективу. Проектом реконструкции электрической сети 110 кВ в Северной Карелии, который осуществляется в три этапа, предусмотрена реконструкция в период 2019 - 2022 гг. около 112 км действующих ЛЭП. Кроме того, будут модернизированы две ПС и построена одна новая ПС.

На первом этапе реализации проекта была проведена реконструкция ЛЭП между Уймахарья и Памило (Pamilo). Реконструкция ЛЭП завершена в октябре 2019 г. Следующей была реконструирована ЛЭП между Контиолахти (Kontiolahti) и Уймахарья. ЛЭП была введена в эксплуатацию в начале марта 2021 г. В настоящее время строится участок ЛЭП между Уймахарья и Палоярви (Palojärvi), который планируется ввести в эксплуатацию летом 2022 г. Также уже завершены работы по реконструкции ПС Уймахарья и ПС Контиолахти. Новую ПС, которая строится в Палоярви планируется ввести в эксплуатацию летом 2022 г. В целом, реконструкция электросетевой инфраструктуры в Северной Карелии обойдется Fingrid Oyj примерно в € 30 млн.

Официальный сайт Fingrid Oyj