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В Нижегородской области планируют запустить семь крупных инвестиционных проектов

В Нижегородской области планируют запустить семь крупных инвестиционных проектов

22 марта 2021, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Семь крупных проектов с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей планируется запустить в Нижегородской области в 2021 году. Об этом журналистам в понедельник сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В настоящее время в области реализуется 39 соглашений, в рамках которых на предприятиях планируется сохранить и создать более 19,4 тыс. рабочих мест. В 2021 году при непосредственном участии Корпорации развития Нижегородской области планируется ввод в эксплуатацию нескольких крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей", - пояснил Никитин.

Он уточнил, что один из проектов подразумевает тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощной продукции. Другой проект связан с автоматизированным производством полимерно-композитных газовых баллонов, в том числе для автомобильного транспорта и газозаправочных станций. Еще один проект предполагает создание логистического почтового центра в Нижнем Новгороде.

"В Нижегородской области уделяется большое внимание вопросам поддержки инвесторов. Так, в регионе с 2004 года успешно функционирует институт приоритетных инвестиционных проектов. Предоставление статуса приоритетного инвестиционного проекта обеспечивает инвестору возможность получения налоговых льгот, субсидий на создание инженерной инфраструктуры и субсидий на частичную компенсацию процентной ставки по кредитам", - добавил Никитин.

По итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал Нижегородской области по полному кругу предприятий вырос на 20,6% по сравнению с 2019 годом в сопоставимых ценах - до 383,1 млрд рублей. При этом более половины инвестиций приходится на развитие обрабатывающих производств.

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Источник: ТАСС

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