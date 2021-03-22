В Адыгейском филиале «Россети Кубань» энерговандалы совершили кражу энергооборудования по учету электроэнергии на комплектной трансформаторной подстанции, обеспечивающей энергоснабжение хутора Акредасов в Апшеронском районе Краснодарского края. В настоящее время устанавливается сумма причиненного энергокомпании ущерба.

При краже оборудования похитители повредили и вывели из строя трансформаторы тока на подстанции. По счастливой случайности никто не пострадал.

Похищенные технический прибор учета электроэнергии и устройство считывания и передачи данных об энергопотреблении были смонтированы в целях ведения достоверного учета электроэнергии в населенном пункте.

По факту противоправных действий неустановленных лиц отделом безопасности предприятия направлены заявительские материалы в территориальный орган МВД России. Проведен осмотр места происшествия, по горячим следам проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В настоящее время сотрудники полиции и энергетики ведут активный поиск свидетелей и принимают все меры для раскрытия злонамеренных действий.

Адыгейский филиал компании «Россети Кубань» предупреждает об опасности вмешательства в работу энергообъектов – трансформаторных подстанций, воздушных линий электропередач и других электроустановок и напоминают о том, что за умышленное повреждение электросетевого оборудования грозит уголовная ответственность.

Хищение и повреждение энергооборудования, проведение несогласованных строительных и земляных работ, спил деревьев вблизи воздушных линий электропередачи и прочие запрещенные в охранных зонах энергообъектов действия нередко становятся причиной технологических нарушений и долговременного и массового нарушения энергоснабжения со всеми вытекающими из данного факта последствиями.

За приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, к которым относятся и энергообъекты, законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Хищение энергооборудования и порча объектов электроэнергетики – правонарушение, которое в соответствии с уголовным кодексом РФ может караться лишением свободы сроком до 10 лет.

Учитывая социальную значимость электросетевого комплекса, в целях предотвращения случаев прекращения электроснабжения потребителей по вине злоумышленников, энергетикам необходима помощь со стороны неравнодушных граждан.

О любых случаях повреждения энергооборудования подстанций, линий электропередачи, попытках хищения элементов электроустановок и других противоправных действиях можно сообщить в полицию или по телефону горячей линии компании «Россети Кубань» 8-800-220-0-220, которая работает круглосуточно и бесплатно.