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"Россети Северный Кавказ" реконструируют питающий центр для выдачи 5 МВт мощности крупному сельхозпредприятию на Ставрополье

«Россети Северный Кавказ» на территории производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» приступили к масштабной реконструкции подстанции 110 кВ «Красный Октябрь» в Буденновском районе Ставрополья.  

Работы на объекте распределительной сети специалисты проведут в рамках осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Агрокомплекса «Восточный». Это сельскохозяйственное предприятие в Левокумском районе края  занимается выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей.

Из основных объемов работ на подстанции эгершетиками запланирована замена комплектного распределительного устройства наружной установки для приема, распределения, учета и защиты электроэнергии трехфазного переменного тока. Взамен силового трансформатора мощностью 6,3 мВА будет установлено два агрегата по 10 мВА.

Энергетики реконструируют не только подстанцию, но и воздушные линии электропередачи (ВЛ). По существующей ВЛ 110 кВ будет установлена волоконно-оптическая линия связи протяженностью 40 км и построена новая линия с заходом на ПС «Красный Октябрь» протяженностью более одного километра.

«Масштабный комплекс работ по реконструкции и строительству энергоинфраструктуры позволит реализовать проект по технологическому присоединению крупного сельхозобъекта и обеспечить его мощностью в объеме 5 МВт, - отметил директор филиала «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. - Кроме этого, повысится системная надежность объекта, который обеспечивает энергоснабжение более 11 тысяч жителей четырех населенных пунктов Буденновского района, а для подключения новых потребителей появится дополнительный резерв мощности».

На реализацию этого проекта, который компания планирует завершить в 2022 году, будет направлено свыше 360 млн рублей.

 

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Источник: Россети Северный Кавказ

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