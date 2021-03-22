«Россети Тюмень» внедрили систему сквозного мониторинга физической охраны и обеспечения безопасности энергообъектов Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Разработка включает в себя как сведения о состоянии стационарных объектов, так и динамические данные о маршрутах мобильных постов охраны, и реализована на отечественной ГИС-платформе Airlay. Централизация контроля безопасности позволит значительно оптимизировать издержки энергетиков без потери качества обслуживания электросетевого комплекса.

Внедрение системы контроля безопасности стало очередным этапом развития единой IT-платформы «Россети Тюмень». На первом этапе энергетики реализовали функционал мониторинга электросетевых объектов четырех филиалов: Северных электрических сетей в ЯНАО, Нижневартовских и Сургутских электрических сетей в ХМАО-Югре, Тюменских электрических сетей на юге области. В настоящий момент программный комплекс охватывает порядка 340 подстанций и производственных подразделений, что составляет 52 % от общего количества электросетевых объектов компании.

Особенностью системы второго этапа стал модуль контроля транспорта. Функционал позволяет отслеживать маршруты передвижения мобильных постов частных охранных предприятий, обеспечивающих защиту объектов. В планах специалистов «Россети Тюмень» переход от мониторинга к цифровому управлению процессом – сотрудники блока безопасности будут формировать оптимальные графики, маршруты работы мобильных постов и анализировать обстановку на энергообъектах. Полная автоматизация процесса запланирована на конец 2021 года.

По словам заместителя генерального директора по безопасности «Россети Тюмень» Михаила Плохова, только внедрение IT-разработок может придать импульс развитию сферы защиты объектов.

«Электросетевой комплекс предприятия охватывает огромную территорию. Зона обслуживания составляет почти полтора миллиона квадратных километров, что сопоставимо с общей площадью Германии, Франции и Испании. За счет применения IT-решений мы получили необходимый инструментарий для того, чтобы централизовать контроль безопасности энергообъектов. В онлайн-режиме наши специалисты могут в любое время посмотреть не только где находится передвижной пост охраны, но и проверить, заведен ли автомобиль», – подчеркнул Михаил Плохов.

В планах компании интеграция в программный комплекс данных с камер видеонаблюдения и других технических средств охраны. Это позволит создать информационную модель управления безопасностью как всей энергосистемы, так и каждого отдельного объекта.