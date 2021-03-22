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"Россети Тюмень" способствуют надежности авиатранспортной системы Югры

Россети Тюмень способствуют надежности авиатранспортной системы Югры

22 марта 2021, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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Специалисты нефтеюганского филиала «Россети Тюмень» завершили комплекс мероприятий по повышению надежности электроснабжения международного аэропорта федерального значения в Ханты-Мансийске. Это ближайшая воздушная гавань для более чем 120 тысяч югорчан, проживающих в столице региона и Ханты-Мансийском районе.

На линии электропередачи 110 кВ «Фоминская – Югра» энергетики заменили гасители вибрации, дефектные изоляторы, установили обводные гирлянды изоляторов и птицезащитные устройства. Плановое техническое обслуживание обеспечит дальнейшее эффективное функционирование воздушной линии электропередачи.

«Аэропорты, железнодорожные вокзалы и другие транспортные узлы – это непрерывно действующие предприятия, расписание которых нельзя сдвинуть ни на минуту. Поэтому бесперебойное электроснабжение хабов требует особого отношения со стороны энергетиков. Югра большой по площади регион - оперативно добраться из одной точки в другую можно только воздушным транспортом, тем более в окружной столице отсутствует железнодорожное сообщение», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Антон Битуев.

За последние 5 лет «Россети Тюмень» вложили в надежность электроснабжения воздушной гавани более 21 млн рублей. На подстанции 110 кВ «Ханты-Мансийская» проведены масштабные работы – капитальный ремонт силовых трансформаторов и замена отходящих кабельных линий 10 кВ. В 2020-м специалисты усилили контуры заземления порядка 40 опор линии электропередачи, питающей аэропорт.

По словам главного энергетика «Юграавиа» Юрия Стародубцева, в силу географической специфики Ханты-Мансийского автономного округа авиация имеет стратегическое значение для социально-экономического развития территории.

«Аэропорт Ханты-Мансийска не просто связан регулярными рейсами со всеми аэропортами Югры – мы отправляем пассажирские вертолеты по местным линиям в труднодоступные районы округа, где нет автомобильных дорог. Для эффективного решения наших задач особенно важна уверенность в надёжности энергоснабжения», – подчеркнул он.

Среднегодовой пассажиропоток аэропорта Ханты-Мансийска за последние годы превышает 300 тысяч человек. Дважды здесь приземлялись воздушные суда с Президентом Российской Федерации. Аэропорт принимал знаменитую пилотажную группу «Русские Витязи», а также многочисленные международные рейсы с болельщиками и участниками трех чемпионатов мира по биатлону и всемирной шахматной олимпиады.

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Источник: Россети Тюмень

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