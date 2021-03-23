Выставка Cabex 2021 успешно завершилась:
23 марта 2021, 17:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ЖКХ РОССИИ
Отрасль: Электротехника
В рамках деловой программы XVII Международной специализированной выставки и конференции «ЖКХ России» 25 марта в 13.00 пройдет круглый стол «Безопасность и качество освещения с применением светодиодных светильников».
В рамках круглого стола будет представлена информация о развитии системы наружного освещения Санкт-Петербурга с применением светодиодных светильников. Участники рассмотрят вопросы и задачи безопасности и комфорта, экологический эффект внедрения светодиодного освещения. Ознакомятся с исследованиями влияния светодиодных источников света в России и за рубежом.
В числе докладчиков: представители СПб ГБУ «Ленсвет», СПб ГКУ «Управление Заказчика», СПб ГБУ «Центр энергосбережения», Высшей школы светового дизайна Университета ИТМО, Российского отделения Гринпис, научно-технического совета «Светотехника», Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого, Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе.
Основная задача мероприятия — создать площадку для межрегионального диалога между экспертами отраслевых общественных некоммерческих структур, государственных организаций и научного сообщества.
На стенде Комитета по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГБУ «Ленсвет» представит информационные материалы о деятельности городского учреждения, оказываемых услугах.
Подробно с деловой программой XVII Международной специализированной выставки и конференции «ЖКХ России» можно ознакомиться здесь: https://gkh.expoforum.ru/kongressnaya-programma.
Регистрация посетителей по ссылке: https://gkh.expoforum.ru/posetitelyam
Время и место проведения круглого стола: КВЦ «Экспофорум (Петербургское шоссе 64/1), павильон G, 2 этаж, зал G22-G24.
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