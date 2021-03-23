 
Мероприятия

25 марта в КВЦ "Экспофорум" состоится круглый стол "Безопасность и качество освещения с применением светодиодных светильников"

25 марта в КВЦ Экспофорум состоится круглый стол Безопасность и качество освещения с применением светодиодных светильников

23 марта 2021, 17:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ЖКХ РОССИИ
Отрасль: Электротехника 
Источник: СПб ГБУ "Ленсвет"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
271

В рамках деловой программы XVII Международной специализированной выставки и конференции «ЖКХ России» 25 марта в 13.00 пройдет круглый стол «Безопасность и качество освещения с применением светодиодных светильников». 

В рамках круглого стола будет представлена информация о развитии системы наружного освещения Санкт-Петербурга с применением светодиодных светильников. Участники рассмотрят вопросы и задачи безопасности и комфорта, экологический эффект внедрения светодиодного освещения. Ознакомятся с исследованиями влияния светодиодных источников света в России и за рубежом.  

В числе докладчиков: представители СПб ГБУ «Ленсвет», СПб ГКУ «Управление Заказчика», СПб ГБУ «Центр энергосбережения», Высшей школы светового дизайна Университета ИТМО, Российского отделения Гринпис, научно-технического совета «Светотехника», Санкт-Петербургского Политехнического университета  Петра Великого, Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе.

Основная задача мероприятия — создать площадку для межрегионального диалога между экспертами отраслевых общественных некоммерческих структур, государственных организаций и научного сообщества. 

На стенде Комитета по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГБУ «Ленсвет» представит информационные материалы о деятельности городского учреждения, оказываемых услугах. 

Подробно с деловой программой XVII Международной специализированной выставки и конференции «ЖКХ России»  можно ознакомиться здесь: https://gkh.expoforum.ru/kongressnaya-programma.

Регистрация посетителей по ссылке: https://gkh.expoforum.ru/posetitelyam

Время и место проведения круглого стола: КВЦ «Экспофорум (Петербургское шоссе 64/1), павильон G, 2 этаж, зал G22-G24.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: СПб ГБУ "Ленсвет"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
50 участников молодежного интенсива по цифровизации разработают новые умные решения для российских г... 23.03.2021
50 участников молодежного интенсива по цифровизации разработают новые умные решения для российских г...
В Сургуте открылась интерактивная выставка об истории развития Тюменской энергосистемы 23.03.2021
В Сургуте открылась интерактивная выставка об истории развития Тюменской энергосистемы
Премия 22.03.2021
Премия "Глобальная энергия-2021": рекордное количество стран-участниц и кандидатов-женщин
Выставка Cabex 2021 успешно завершилась: более 4000 посетителей, 140 компаний-участников 19.03.2021
Выставка Cabex 2021 успешно завершилась: более 4000 посетителей, 140 компаний-участников

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Гусев. Итоги Cabex. Прямой эфир
+