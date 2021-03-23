50 лучших молодых специалистов в сферах IT, архитектуры и городского хозяйства примут участие во Всероссийском молодежном интенсиве по цифровизации городского хозяйства. Участники мероприятия, которое пройдет 15 и 16 апреля в рамках форума «Умный город: Инструкция по применению» Минстроя России, разработают цифровые решения, которые позволят улучшить качество городского управления и комфортность проживания в российских городах.

Регистрация на интенсив открыта до 30 марта. Интенсив будет организован совместно с Общероссийской организацией «Городские реновации» и направлен на разработку конкретных решений для города на стыке транспортной логистики, коммунальных услуг и обеспечения инклюзивной среды.

Участники — студенты профильных вузов и молодые IT-специалисты со всей России — под кураторством экспертов будут работать над кейсами, предоставленными одной из дочерних компаний «Росатом» и Правительством Белгородской области. В ходе интенсива они смогут создать прототипы систем и сервисов для решения конкретных задач. В ходе публичной защиты проектов будут определены лучшие из них для дальнейшей доработки и внедрения.

Интенсив рассчитан на тех, кто специализируется в области информационных технологий, но участие инициативных урбанистов, архитекторов, социологов и дизайнеров, интересующихся цифровизацией городской среды, также приветствуется. Принять участие смогут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет.

Лучшие разработки будут представлены гостям форума на заключительном пленарном заседании.

«Минстрой впервые собирает на всероссийской площадке молодежь по тематике умного города, цифровых технологий городского управления. Это очень перспективное направление для развития российских городов, поэтому участие студентов и молодых специалистов в нем крайне важно. Свежий взгляд на проблемы, креативное мышление может помочь найти действительно эффективные решения. Мы ждем заявки от тех, кто хочет уже сейчас или в будущем работать на благо своего родного города и всей страны», — отметил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Справочно:

Форум «Умный город: инструкция по применению» организован Минстроем России совместно с Правительством Белгородской области и призван стать площадкой для диалога и выработки совместных решений участников — бизнеса, власти, экспертов, жителей — по развитию цифровых сервисов для города.

В программе мероприятия — тематические круглые столы и отраслевые сессии, панельные дискуссии, обучение и кейс-стади, а также молодежный трек.

Тематически события форума будут включать в себя такие направления, как большие данные и искусственный интеллект, космические технологии, государственно-частное партнерство в финансировании проектов «Умного города», туризм для развития территорий, экология, жилищно-коммунальное хозяйство, цифровая культура и ряд других.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.