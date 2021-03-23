23 марта 2021 на 86 км магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Горький – Рязань-1 в Ардатовском районе Нижегородской области сварен первый стык участка трубопровода в месте пересечения с проектируемой автодорогой М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань», общая протяженность замены МНПП на данном участке составит 560 метров.

Всего АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполняет переукладку магистральных трубопроводов в местах пересечения с магистралью М12 на 3-х участках: магистральный нефтепровод (МН) Горький – Рязань-1 и МНПП Горький – Рязань-2 в Ардатовском районе Нижегородской области, а также МНПП Новки – Рязань в Судогодском районе Владимирской области.

В ходе реконструкции будет выполнена замена около полутора километров линейной части магистральных трубопроводов с применением открытого способа прокладки труб. Для обеспечения дополнительной надёжности, в местах пересечения объектов трубопроводного транспорта с проектируемой автомагистралью, трубопроводы планируется уложить на безопасную глубину и в специальных защитных футлярах. Также будет произведена переукладка волоконно-оптического кабеля АО «Связьтранснефть».

Подготовительные работы по реконструкции на всех трех участках начались в феврале текущего года. В настоящее время ведется расчистка участков трасс переустраиваемых трубопроводов, обустройство временных городков, организация подъездных путей. Для обеспечения бесперебойного выполнения строительно-монтажных работ в условиях обводненной болотистой местности, в том числе в паводковый период, выполняется устройство лежневых дорог.

После завершения работ по переустройству участков магистральных трубопроводов, реконструированные нитки линейной части будут подключены к существующим системам МН и МНПП с последующим демонтажем выведенных из эксплуатации участков, а также будут выполнены работы по технической и биологической рекультивации земель.

Комплекс технических мероприятий будет реализован с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности. Ввод в эксплуатацию реконструированных участков МН и МНПП планируется в июне 2022 года.

Справочно

В июле 2020 года начата реализация проекта автодороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Скоростная магистраль станет частью международного транспортного коридора Европа – Западный Китай. Автострада пересечет девять магистральных трубопроводов и восемь кабелей технологической связи организаций системы «Транснефть».