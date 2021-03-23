КРЭТ начал выпуск уникальных станций катодной защиты

На Ставропольском радиозаводе «Сигнал» «Концерна КРЭТ» стартовало производство новых станций катодной защиты. Устройства, предназначенные для защиты металлических поверхностей от коррозии, разработаны в рамках программы по импортозамещению. Новые станции не имеют аналогов по производительности – их КПД достигает 98%. При этом по стоимости разработка КРЭТ дешевле подобной зарубежной продукции практически в пять раз.

Первым заказчиком принципиально новых станций стал Каспийский трубопроводный консорциум. Пробная партия, около 40 устройств, была отгружена предприятием в октябре 2020 года. Станции были установлены на объектах заказчика в Казахстане и Астраханской области, где ими заменили устройства американского производства. В ходе эксплуатации разработка КРЭТ подтвердила свою эффективность, предприятие получило новый заказ. Отгрузка очередной партии станций катодной защиты состоится уже в первом полугодии 2021 года.

«Производительность новых станций катодной защиты достигает 98%, в то время как у остальных устройств, используемых сегодня, этот показатель в среднем на 10% ниже. Сочетание рекордно высокой производительности и низкой цены гарантирует конкурентоспособность и востребованность продукции. Уже сейчас наши станции обеспечивают импортозамещение, позволяют заменить зарубежные аналоги более эффективными и доступными устройствами отечественного производства. На начальном этапе предприятие планирует выпускать порядка 100 станций в год», – отметил генеральный директор КРЭТ Николай Колесов.

Станции катодной защиты предотвращают коррозию подземных металлических сооружений, объектов, находящихся в грунтах с повышенной агрессивностью (резервуаров, опор мостов и трубопроводов). Эффект достигается за счет поляризации конструкций с помощью внешнего тока. Сами устройства представляют собой комплекс, состоящий из источника постоянного тока с двумя основными линиями: для поляризации анодов и для катодной защиты конструкции.

Фото: Ставропольский завод «Сигнал»