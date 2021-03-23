На мосту Саратов-Энгельс начались ремонтные работы

На мосту Саратов-Энгельс начался ремонт. Сейчас на объекте ведутся работы по сооружению платформы (стапеля) для спуска понтонов (плашкоутов). Об этом сообщается в «Инстаграме» министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

В понтоны перед спуском на воду закачивается воздух. Затем у опор моста закрепляют платформы (стапели). На них размещаются рабочие, подъемные краны, лестницы, строительные материалы и т.д.

Напомним, мост Саратов-Энгельс планируют ремонтировать до декабря 2022 года. В 2021 стартует ремонт моста со стороны Энгельса до пляжа. В 2022 он продолжится уже со стороны Саратова. Движение для автомобилей при этом перекрывать не планируют.

В ходе ремонта должны восстановить 36 опор и пролетных строений моста. Кроме того, планируется сооружение металлоконструкций кабельного мостика на пролетных строениях, перенос кабелей и других частей системы наружного освещения. Рабочие устроят судоходную сигнализацию на левобережной эстакаде, займутся выравниванием поверхностей, огрунтуют и покрасят железобетонные карнизные блоки, а также конструкции мостового полотна.