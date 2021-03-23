 
Контракты

На мосту Саратов-Энгельс начались ремонтные работы

На мосту Саратов-Энгельс начались ремонтные работы

23 марта 2021, 16:15
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: 4vsar.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
219

На мосту Саратов-Энгельс начался ремонт. Сейчас на объекте ведутся работы по сооружению платформы (стапеля) для спуска понтонов (плашкоутов). Об этом сообщается в «Инстаграме» министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

В понтоны перед спуском на воду закачивается воздух. Затем у опор моста закрепляют платформы (стапели). На них размещаются рабочие, подъемные краны, лестницы, строительные материалы и т.д.

Напомним, мост Саратов-Энгельс планируют ремонтировать до декабря 2022 года.  В 2021 стартует ремонт моста со стороны Энгельса до пляжа. В 2022 он продолжится уже со стороны Саратова. Движение для автомобилей при этом перекрывать не планируют.

В ходе ремонта должны восстановить 36 опор и пролетных строений моста. Кроме того, планируется сооружение металлоконструкций кабельного мостика на пролетных строениях, перенос кабелей и других частей системы наружного освещения. Рабочие устроят судоходную сигнализацию на левобережной эстакаде, займутся выравниванием поверхностей, огрунтуют и покрасят железобетонные карнизные блоки, а также  конструкции мостового полотна.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: 4vsar.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
23.03.2021
"СУАР-групп" построит в Колпино школу за миллиард рублей
В Перми построят художественную галерею за четыре миллиарда рублей 23.03.2021
В Перми построят художественную галерею за четыре миллиарда рублей
На острове Русский построят общежитие Высшей школы искусства 23.03.2021
На острове Русский построят общежитие Высшей школы искусства
Проект нефтяного терминала 22.03.2021
Проект нефтяного терминала "Порт бухта Север" прошел государственную экспертизу
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Гусев. Итоги Cabex. Прямой эфир
+