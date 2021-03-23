Предприятие по производству лифтов построили в Подмосковье

В Московской области будут производить лифтовые комплексы и комплектующие к ним, строительство производственной базы завершила компания ООО «КомБизнесПроект» на территории в городском округе Лыткарино, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ближайшее время. Новый производственный комплекс позволит создать 150 рабочих мест. Объем инвестиций в проект – 350 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации выдало Главное Управление строительного надзора Московской области 16 марта.