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Предприятие по производству лифтов построили в Подмосковье

Предприятие по производству лифтов построили в Подмосковье

23 марта 2021, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Электротехника 
Источник: mosreg.ru

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В Московской области будут производить лифтовые комплексы и комплектующие к ним, строительство производственной базы завершила компания ООО «КомБизнесПроект» на территории в городском округе Лыткарино, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ближайшее время. Новый производственный комплекс позволит создать 150 рабочих мест. Объем инвестиций в проект – 350 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации выдало Главное Управление строительного надзора Московской области 16 марта.

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Источник: mosreg.ru

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