«Россети Ленэнерго» отремонтировали линию 35 кВ «Щегловская-2», обеспечивающую электроэнергией несколько производств во Всеволожском районе Ленинградской области, а также жилую застройку, в том числе одно из крупнейших в России садоводств – «Дунай».

В рамках ремонта специалисты заменили 4,6 км воздушной линии и шесть опор. Модернизирована схема резервного электроснабжения – воздушная линия «Щегловская-2» предусматривает питание для семи подстанций «Россети Ленэнерго».

«Ремонт повысил качество и надежность электроснабжения потребителей вдоль «Дороги жизни»: производственных площадок и садоводств, в которых летом проживает до 150 тысяч человек. Кроме того, проведенные работы позволят гибко использовать ЛЭП для создания резервных схем», – отмечает первый заместитель директора – главный инженер филиала «Санкт-Петербургские высоковольтные сети» Павел Батанов.

«Россети Ленэнерго» продолжают реализацию мероприятий по повышению надежности электроснабжения жителей города и области. В 2020 году компания провела ремонт 3 731 км воздушных линий, более 2 200 трансформаторных подстанций и 20 силовых трансформаторов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.