Энергетики «Россети Московский регион» выдали 200 кВт мощности Пожарно-спасательному центру Москвы, расположенному на Пречистенке, в Центральном административном округе столицы.

В рамках исполнения договора на технологическое присоединение в трансформаторной подстанции смонтировано современное энергоэффективное оборудование – две сборки низкого напряжения, где установлены предохранители для защиты трансформатора и отходящих линий. В условиях плотной городской застройки проведена переврезка кабельных линий с монтажом концевых муфт. Заявителем от новых вводно-распределительных устройств 0,4 кВ построены 6 кабельных линий низкого напряжения.

На территории Пречистенской пожарной части конца XIX века, здание которой известно своей архитектурной и исторической ценностью, проводится реконструкция двух корпусов. На площади более 1900 кв.м планируется размещение оперативно-дежурной службы ГКУ «Пожарно-спасательный центр» и Службы применения пожарно-спасательных сил Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы, участвующих в оперативном реагировании и ликвидации происшествий в столице. В связи с особой важностью объект обеспечен электроэнергией по второй категорией надежности, и в случае технологического нарушения на одном луче питание будет автоматически переведено на другой, не допуская обесточивания потребителя.

Благодаря модернизации трансформаторной подстанции повышена надежность и качество электроснабжения и других потребителей, запитанных от данной электроустановки, - нескольких жилых домов и объектов культуры, расположенных поблизости.