Холдинг «КРЭТ» Госкорпорации Ростех при поддержке Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) запустит первое в России серийное производство ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) для общественного электротранспорта. Устройства отличаются повышенной скоростью работы, их стоимость на 20% ниже импортных аналогов.

Новые УБЗС можно использовать для зарядки электробусов и электромобилей. По производительности они более чем в десять раз превосходят аналоги, представленные на российском рынке. Общий бюджет проекта превысит 295 млн рублей.

«Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил Государственному Рязанскому приборному заводу «Концерна КРЭТ» заем на 225 млн рублей по специальной программе «Конверсия» для диверсификации производства предприятиями ОПК. С помощью займа фонда завод начнет выпускать высокотехнологичную гражданскую продукцию – ультрабыстрые зарядные станции для электротранспорта», – сообщил директор ФРП Роман Петруца.

Полная зарядка батареи электробуса с использованием новой зарядной станции занимает всего 24 минуты. В рамках проекта также будет запущено производство двупостовых ЭЗС, способных заряжать батареи двух электромобилей одновременно.

«Эксперты прогнозируют взрывной рост числа электромобилей в мире к 2030 году. Ожидается, что к 2025 году в России будет порядка 188 тысяч единиц электротранспорта. Сеть наших ЭЗС уже сегодня – одна из крупнейших в России, она насчитывает более 150 станций. Разработка КРЭТа поможет развитию комфортной инфраструктуры для общественного транспорта на электрической основе. Стратегическая задача по данному направлению – создание единой электрозарядной сети в России», – заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Основными потребителями продукции станут городские транспортные компании и частные владельцы электромобилей. Станции можно располагать на территории торговых и бизнес-центров, гостиниц, аэропортов и вокзалов. Только для городского электротранспорта Москвы на сегодняшний день требуется более пятидесяти дополнительных УБЗС. При этом ежегодно в столице появляется порядка 400 новых электробусов. Для их обслуживания в среднем необходимо 130 электрозарядных станций.

«Реализация проекта обеспечит возможность создания в России инфраструктуры, необходимой для развития во всех регионах экологичного общественного транспорта. Учитывая существующий спрос на электрозарядные станции, КРЭТ, чтобы гарантировать своевременное исполнение всех поступающих заказов, планирует в десятки раз увеличить производственные мощности по производству ЭЗС», – отметил генеральный директор КРЭТ Николай Колесов.

Срок службы электрозарядных станций КРЭТ составляет 15 лет. Корпус электрозарядных станций выполнен в уличном антивандальном исполнении, оснащен системами принудительной вентиляции и пожаротушения, блокировкой от несанкционированного доступа. Дополнительно предусмотрена защита от импульсных перенапряжений, грозозащита, контроль целостности изоляции. Еще одно преимущество – система удаленного мониторинга и управления сетью зарядных станций, которая позволяет контролировать устройства в режиме реального времени, собирать и анализировать статистику их работы.

Реализация проекта будет способствовать решению задач национального проекта «Экология» и достижению национальных целей развития по созданию комфортной и безопасной среды для жизни.