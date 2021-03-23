"СУАР-групп" построит в Колпино школу за миллиард рублей

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23 марта 2021, 17:36
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
На портале Госзакупок опубликованы результаты конкурса на строительство школы на 550 мест в Колпино. Стоимость заказа составляет более 1,049 млрд рублей.
Согласно публикации на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, Фонд капитального строительства и реконструкции Петербурга заключил контракт на постройку школы в Колпино. Средняя школа будет рассчитана на 550 учеников и будет располагаться на Тверской улице. Сумма контракта составляет более 1,049 млрд рублей.
Подрядчиком по результатам конкурса выбрано ООО «СУАР-групп», информация об этом опубликована на портале 23 марта. Учредителями «Суар-групп», которая более шести лет осуществляет деятельность в сфере ремонта, реконструкции и строительства, являются Сурен Егян и Арман Мкртчян.
Ранее АБН сообщали, что Setl Group построит в Стрельне 270 тысяч квадратных метров жилья.
Фото: suar-grupp.ru
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