"СУАР-групп" построит в Колпино школу за миллиард рублей

На портале Госзакупок опубликованы результаты конкурса на строительство школы на 550 мест в Колпино. Стоимость заказа составляет более 1,049 млрд рублей.

Согласно публикации на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, Фонд капитального строительства и реконструкции Петербурга заключил контракт на постройку школы в Колпино. Средняя школа будет рассчитана на 550 учеников и будет располагаться на Тверской улице. Сумма контракта составляет более 1,049 млрд рублей.

Подрядчиком по результатам конкурса выбрано ООО «СУАР-групп», информация об этом опубликована на портале 23 марта. Учредителями «Суар-групп», которая более шести лет осуществляет деятельность в сфере ремонта, реконструкции и строительства, являются Сурен Егян и Арман Мкртчян.

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Фото: suar-grupp.ru