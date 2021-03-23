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Теперь "Россети Юг - Волгоград" проводит работы на воздушных линиях в частном секторе города без отключения электроэнергии

Теперь Россети Юг - Волгоград проводит работы на воздушных линиях в частном секторе города без отключения электроэнергии

23 марта 2021, 17:24
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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Компания «Россети Юг - Волгоград» (юридическое наименование АО «ВМЭС») стала первой на Юге России, кто проводит работы на воздушных линиях 0,4 кВ без отключения электроэнергии потребителям. Эффективность новых технологий смогут ощутить около 250 тысяч жителей частных домов Волгограда.

Энергетики теперь не тратят время на переключения в электроустановках, а сразу приступают к работе. Для безопасности сотрудников компания закупила необходимые сертифицированные средства индивидуальной защиты и инструмент.

Энергетики «Россети Юг - Волгоград» прошли полный курс теоретической подготовки по выполнению работ под напряжением до 1000 В и отработали его практически на специальных полигонах. Весь обученный персонал получил свидетельства о повышении квалификации и допуск.

Возможность проводить подобные работы без отключения электроэнергии поможет снизить показатели аварийности и сократить время выполнения работ. Первые итоги работы компания подведёт в апреле текущего года.

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Источник: Россети Юг

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