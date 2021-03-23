Власти Пермского края и компания "Лимакмаращстрой" подписали контракт на строительство нового здания художественной галереи в Перми стоимостью 4,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в краевом министерстве строительства.

"Сегодня с генподрядчиком-победителем ООО "Лимакмаращстрой" подписан контракт на строительство нового здания художественной галереи", — сказал представитель министерства.

Конкурсную процедуру объявили в конце прошлого года, ее проводили не в первый раз, результаты последней были оспорены антимонопольной службой, которая предъявила претензии к способу проведения электронной закупки в октябре 2020 года и таким образом отменила победу компании из Московской области "АСГ техно строй". Победителем нового конкурса на возведение объекта за 4,2 миллиарда рублей в марте 2021 года было объявлено ООО "Лимакмаращстрой" (Нижегородская область). В соответствии с техническим заданием, подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию в 2023 году, уточняли власти.

Объект планируется разместить на территории завода имени Шпагина, на улице Советской. Площадь пятиэтажного здания составит 21,6 тысячи квадратных метров, это в семь раз больше нынешней площади галереи, что позволит организовать новые экспозиции с применением современных технологий.

Они также пополнятся дополнительными разделами: кабинетами графики, нумизматики, стекла и фарфора, редкостей, будут также бронекладовая, советское искусство, русская скульптура, история музея, народное искусство Пермского края. Кроме того, в новом здании будет организован образовательный центр, библиотека музея, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин попросил президента РФ Владимира Путина поддержать проект строительства здания художественной галереи, включив его в федеральную адресную инвестиционную программу на 2021-2023 годы.

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